https://ria.ru/20250724/udary-2031057272.html

Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ

Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах по объектам ВСУ в ночь на четверг в четырех областях Украины и... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:16:00+03:00

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2025-07-24T10:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах по объектам ВСУ в ночь на четверг в четырех областях Украины и подконтрольной Киеву части ДНР. "Одесская область... Основные цели: припортовая зона, склады, логистика, объекты временного размещения техники... Харьковская область... цели - ремонтные площадки, склады, энергообъекты. Сумская область... Уничтоженная цель - локации ДРГ, склады снабжения. Донецкая область (Славянск) - единичный удар около 00.20 (совпадает с мск -ред.) - точечный, попали по складу/КП... Черкасская область - взрывы в Черкассах и окрестностях - по коммуникациям и системам наблюдения", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250724/naemniki-2031022290.html

украина

киев

донецкая народная республика

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украина, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины