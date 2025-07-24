https://ria.ru/20250724/udary-2031057272.html
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах по объектам ВСУ в ночь на четверг в четырех областях Украины и... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:16:00+03:00
2025-07-24T10:16:00+03:00
2025-07-24T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
донецкая народная республика
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах по объектам ВСУ в ночь на четверг в четырех областях Украины и подконтрольной Киеву части ДНР. "Одесская область... Основные цели: припортовая зона, склады, логистика, объекты временного размещения техники... Харьковская область... цели - ремонтные площадки, склады, энергообъекты. Сумская область... Уничтоженная цель - локации ДРГ, склады снабжения. Донецкая область (Славянск) - единичный удар около 00.20 (совпадает с мск -ред.) - точечный, попали по складу/КП... Черкасская область - взрывы в Черкассах и окрестностях - по коммуникациям и системам наблюдения", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250724/naemniki-2031022290.html
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украина, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ
Подполье заявило об ударах по объектам ВСУ в пяти подконтрольных Киеву регионах