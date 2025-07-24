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На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок - РИА Новости, 24.07.2025
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14:01 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tysjachi-2031144877.html
На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок
На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок - РИА Новости, 24.07.2025
На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок
Более 62 тысяч заявок от представителей из 175 стран поступило на участие в слете Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в четверг в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 24.07.2025
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россия
нижний новгород
москва
григорий гуров
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 62 тысяч заявок от представителей из 175 стран поступило на участие в слете Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в четверг в пресс-службе Росмолодежи. Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. "Слет Всемирного фестиваля молодежи - главное событие года в сфере международного молодежного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч молодых людей из 175 государств и 89 регионов России. Высокую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Московская области, республика Татарстан. Уверен, что с каждым годом слет будет привлекать внимание все большего числа молодых людей, потому что Россия – страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты", - приводятся в сообщении слава главы Росмолодежи Григория Гурова. В Федеральном агентстве по делам молодежи добавили, что на слете пройдет и детская программа, в которой поучаствуют 200 подростков от 14 до 17 лет из России и из-за рубежа. Как уточнили в агентстве, заявки на участие в ней подали 12 тысяч подростков, 2 тысячи из которых поступили из зарубежных стран. "В рамках заявочной кампании мы ставили перед собой цель привлечь по-настоящему активных, целеустремленных, неравнодушных молодых людей. Отрадно видеть среди конкурсантов успешных предпринимателей, лидеров общественного мнения, состоявшихся IT-специалистов – тех, кто уже меняет свою сферу или готов запускать прорывные проекты. Впереди ответственная работа по отбору 2 тысяч самых достойных кандидатов, чтобы на слете собралась команда настоящих лидеров завтрашнего дня", - приводятся в сообщении слова генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова. После основной программы слета 200 иностранцев отправятся в путешествие по десяти регионам РФ.
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россия, нижний новгород, москва, григорий гуров, дмитрий иванов
Россия, Нижний Новгород, Москва, Григорий Гуров, Дмитрий Иванов
На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок

На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тыс заявок из 175 стран

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники танцевального флешмоба
Участники танцевального флешмоба - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 62 тысяч заявок от представителей из 175 стран поступило на участие в слете Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в четверг в пресс-службе Росмолодежи.
Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде.
"Слет Всемирного фестиваля молодежи - главное событие года в сфере международного молодежного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч молодых людей из 175 государств и 89 регионов России. Высокую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Московская области, республика Татарстан. Уверен, что с каждым годом слет будет привлекать внимание все большего числа молодых людей, потому что Россия – страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты", - приводятся в сообщении слава главы Росмолодежи Григория Гурова.
В Федеральном агентстве по делам молодежи добавили, что на слете пройдет и детская программа, в которой поучаствуют 200 подростков от 14 до 17 лет из России и из-за рубежа. Как уточнили в агентстве, заявки на участие в ней подали 12 тысяч подростков, 2 тысячи из которых поступили из зарубежных стран.
"В рамках заявочной кампании мы ставили перед собой цель привлечь по-настоящему активных, целеустремленных, неравнодушных молодых людей. Отрадно видеть среди конкурсантов успешных предпринимателей, лидеров общественного мнения, состоявшихся IT-специалистов – тех, кто уже меняет свою сферу или готов запускать прорывные проекты. Впереди ответственная работа по отбору 2 тысяч самых достойных кандидатов, чтобы на слете собралась команда настоящих лидеров завтрашнего дня", - приводятся в сообщении слова генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова.
После основной программы слета 200 иностранцев отправятся в путешествие по десяти регионам РФ.
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