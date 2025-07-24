https://ria.ru/20250724/tysjachi-2031144877.html

На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок

На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок - РИА Новости, 24.07.2025

На слет Всемирного фестиваля молодежи поступило более 62 тысяч заявок

Более 62 тысяч заявок от представителей из 175 стран поступило на участие в слете Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в четверг в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:01:00+03:00

2025-07-24T14:01:00+03:00

2025-07-24T14:01:00+03:00

россия

нижний новгород

москва

григорий гуров

дмитрий иванов

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 62 тысяч заявок от представителей из 175 стран поступило на участие в слете Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в четверг в пресс-службе Росмолодежи. Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. "Слет Всемирного фестиваля молодежи - главное событие года в сфере международного молодежного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч молодых людей из 175 государств и 89 регионов России. Высокую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Московская области, республика Татарстан. Уверен, что с каждым годом слет будет привлекать внимание все большего числа молодых людей, потому что Россия – страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты", - приводятся в сообщении слава главы Росмолодежи Григория Гурова. В Федеральном агентстве по делам молодежи добавили, что на слете пройдет и детская программа, в которой поучаствуют 200 подростков от 14 до 17 лет из России и из-за рубежа. Как уточнили в агентстве, заявки на участие в ней подали 12 тысяч подростков, 2 тысячи из которых поступили из зарубежных стран. "В рамках заявочной кампании мы ставили перед собой цель привлечь по-настоящему активных, целеустремленных, неравнодушных молодых людей. Отрадно видеть среди конкурсантов успешных предпринимателей, лидеров общественного мнения, состоявшихся IT-специалистов – тех, кто уже меняет свою сферу или готов запускать прорывные проекты. Впереди ответственная работа по отбору 2 тысяч самых достойных кандидатов, чтобы на слете собралась команда настоящих лидеров завтрашнего дня", - приводятся в сообщении слова генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова. После основной программы слета 200 иностранцев отправятся в путешествие по десяти регионам РФ.

https://ria.ru/20250620/gurov-2024245529.html

россия

нижний новгород

москва

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россия, нижний новгород, москва, григорий гуров, дмитрий иванов