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В Турции возбудили уголовное дело из-за гибели россиянина

В Турции возбудили уголовное дело из-за гибели россиянина - РИА Новости, 24.07.2025

В Турции возбудили уголовное дело из-за гибели россиянина

Россиянин погиб в турецкой Аланье в результате бытового конфликта, получив ножевое ранение, по этому факту задержаны двое граждан РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:13:00+03:00

2025-07-24T18:13:00+03:00

2025-07-24T18:33:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Россиянин погиб в турецкой Аланье в результате бытового конфликта, получив ножевое ранение, по этому факту задержаны двое граждан РФ, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По информации турецкой стороны, 23 июля в городе Аланья (район Махмутлар) в результате полученного в ходе бытового конфликта ножевого ранения скончался гражданин России 1990 года рождения. По данному факту задержаны двое россиян, возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуальные действия", - сообщили дипломаты.Они отметили, что генконсульство держит ситуацию на контроле."Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкими компетентными органами, держит данную ситуацию на контроле и готово оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшего россиянина на Родину", - подчеркнули в генконсульстве.Турецкие СМИ сообщали, что раненому мужчине оказали первую медицинскую помощь на месте и затем госпитализировали, но он скончался, несмотря на усилия врачей.

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турция, россия, анталья (провинция), в мире