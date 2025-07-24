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Турция соболезнует России в связи с крушением Ан-24

Турция соболезнует России в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Турция соболезнует России в связи с крушением Ан-24

Турция соболезнует РФ и родственникам погибших в связи с крушением самолета Ан-24, сообщил в четверг МИД Турции. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:45:00+03:00

2025-07-24T19:45:00+03:00

2025-07-24T19:45:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Турция соболезнует РФ и родственникам погибших в связи с крушением самолета Ан-24, сообщил в четверг МИД Турции. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Глубоко опечалены в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области РФ. Выражаем соболезнования семьям погибших и гражданам РФ", - говорится в заявлении министерства.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

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в мире, россия, турция, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24