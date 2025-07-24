https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031272319.html

Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе

Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе - РИА Новости, 24.07.2025

Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе

Высокие показатели по онкозаболеваниям в Архангельской области связаны в первую очередь с высокой выявляемостью, в последнее время выживаемость пациентов с... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:07:00+03:00

2025-07-24T22:07:00+03:00

2025-07-24T22:07:00+03:00

общество

архангельская область

россия

архангельск

александр цыбульский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_5d4761fdd1888b38f6f253d992b5b0bc.jpg

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Высокие показатели по онкозаболеваниям в Архангельской области связаны в первую очередь с высокой выявляемостью, в последнее время выживаемость пациентов с онкозаболеваниями выросла, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что властям региона необходимо обратить внимание на ситуацию с онкологическими заболеваниями. "Онкологией надо позаниматься, Владимир Владимирович. Мы и занимаемся, но у нас … за последние пять лет выявляемость растет. И за счет этого, конечно, статистика вырастает. Но мы много этим занимаемся. Онкология - задача номер один", - заверил Путина губернатор. По мнению Цыбульского, высокие показатели связаны в первую очередь с тем, что онкозаболевания стали активнее выявлять. "Мы стали намного больше выявлять, потому что мы открыли, в том числе, амбулаторные онкологические центры по всей области. Он раньше был один в Архангельске. И люди из дальних регионов зачастую уже приезжали, только когда физическое состояние заставляло их приехать, и, как правило, уже невозможно было ничего сделать", - пояснил Цыбульский. Он также отметил, что в регионе вырос процент выживаемости пациентов с онкологией.

https://ria.ru/20250724/putin-2031270171.html

архангельская область

россия

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, владимир путин