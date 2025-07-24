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Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
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22:07 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031272319.html
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе
Высокие показатели по онкозаболеваниям в Архангельской области связаны в первую очередь с высокой выявляемостью, в последнее время выживаемость пациентов с... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:07:00+03:00
2025-07-24T22:07:00+03:00
общество
архангельская область
россия
архангельск
александр цыбульский
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Высокие показатели по онкозаболеваниям в Архангельской области связаны в первую очередь с высокой выявляемостью, в последнее время выживаемость пациентов с онкозаболеваниями выросла, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что властям региона необходимо обратить внимание на ситуацию с онкологическими заболеваниями. "Онкологией надо позаниматься, Владимир Владимирович. Мы и занимаемся, но у нас … за последние пять лет выявляемость растет. И за счет этого, конечно, статистика вырастает. Но мы много этим занимаемся. Онкология - задача номер один", - заверил Путина губернатор. По мнению Цыбульского, высокие показатели связаны в первую очередь с тем, что онкозаболевания стали активнее выявлять. "Мы стали намного больше выявлять, потому что мы открыли, в том числе, амбулаторные онкологические центры по всей области. Он раньше был один в Архангельске. И люди из дальних регионов зачастую уже приезжали, только когда физическое состояние заставляло их приехать, и, как правило, уже невозможно было ничего сделать", - пояснил Цыбульский. Он также отметил, что в регионе вырос процент выживаемости пациентов с онкологией.
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общество, архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, владимир путин
Общество, Архангельская область, Россия, Архангельск, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе

Цыбульский: в Архангельской области стали активнее выявлять онкозаболевания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Цыбульский
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Высокие показатели по онкозаболеваниям в Архангельской области связаны в первую очередь с высокой выявляемостью, в последнее время выживаемость пациентов с онкозаболеваниями выросла, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства отметил, что властям региона необходимо обратить внимание на ситуацию с онкологическими заболеваниями.
"Онкологией надо позаниматься, Владимир Владимирович. Мы и занимаемся, но у нас … за последние пять лет выявляемость растет. И за счет этого, конечно, статистика вырастает. Но мы много этим занимаемся. Онкология - задача номер один", - заверил Путина губернатор.
По мнению Цыбульского, высокие показатели связаны в первую очередь с тем, что онкозаболевания стали активнее выявлять. "Мы стали намного больше выявлять, потому что мы открыли, в том числе, амбулаторные онкологические центры по всей области. Он раньше был один в Архангельске. И люди из дальних регионов зачастую уже приезжали, только когда физическое состояние заставляло их приехать, и, как правило, уже невозможно было ничего сделать", - пояснил Цыбульский. Он также отметил, что в регионе вырос процент выживаемости пациентов с онкологией.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 21:30
 
ОбществоАрхангельская областьРоссияАрхангельскАлександр ЦыбульскийВладимир Путин
 
 
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