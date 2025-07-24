https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031272319.html
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе
Высокие показатели по онкозаболеваниям в Архангельской области связаны в первую очередь с высокой выявляемостью, в последнее время выживаемость пациентов с... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:07:00+03:00
2025-07-24T22:07:00+03:00
2025-07-24T22:07:00+03:00
общество
архангельская область
россия
архангельск
александр цыбульский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_5d4761fdd1888b38f6f253d992b5b0bc.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Высокие показатели по онкозаболеваниям в Архангельской области связаны в первую очередь с высокой выявляемостью, в последнее время выживаемость пациентов с онкозаболеваниями выросла, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что властям региона необходимо обратить внимание на ситуацию с онкологическими заболеваниями. "Онкологией надо позаниматься, Владимир Владимирович. Мы и занимаемся, но у нас … за последние пять лет выявляемость растет. И за счет этого, конечно, статистика вырастает. Но мы много этим занимаемся. Онкология - задача номер один", - заверил Путина губернатор. По мнению Цыбульского, высокие показатели связаны в первую очередь с тем, что онкозаболевания стали активнее выявлять. "Мы стали намного больше выявлять, потому что мы открыли, в том числе, амбулаторные онкологические центры по всей области. Он раньше был один в Архангельске. И люди из дальних регионов зачастую уже приезжали, только когда физическое состояние заставляло их приехать, и, как правило, уже невозможно было ничего сделать", - пояснил Цыбульский. Он также отметил, что в регионе вырос процент выживаемости пациентов с онкологией.
https://ria.ru/20250724/putin-2031270171.html
архангельская область
россия
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6ce3f7250ac0d71d3b3fc9d2b2a9a5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, владимир путин
Общество, Архангельская область, Россия, Архангельск, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Цыбульский объяснил высокие показатели по онкозаболеваниям в регионе
Цыбульский: в Архангельской области стали активнее выявлять онкозаболевания