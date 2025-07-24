https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031271156.html
В Архангельске приступили к обучению участников СВО, заявил Цыбульский
В Архангельске приступили к обучению участников СВО, заявил Цыбульский - РИА Новости, 24.07.2025
В Архангельске приступили к обучению участников СВО, заявил Цыбульский
Семьдесят человек приступили к обучению в рамках программы Архангельской области для участников специальной военной операции "Защитники: под крылом Архангела",... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:52:00+03:00
2025-07-24T21:52:00+03:00
2025-07-24T21:52:00+03:00
архангельская область
россия
северодвинск
александр цыбульский
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951003623_0:87:3028:1790_1920x0_80_0_0_ed6ad1ff942c91dc1891473016e68ee9.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Семьдесят человек приступили к обучению в рамках программы Архангельской области для участников специальной военной операции "Защитники: под крылом Архангела", у всех очень высокая мотивация, рассказал губернатор Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Северодвинске. "У нас 70 участников, у ребят насыщенная, хорошая программа на год. Вообще, надо сказать, я с ними регулярно встречаюсь, я даже был удивлен, насколько ребята мотивированы, насколько они вовлечены в эту работу", - сказал Цыбульский. По словам главы региона, мотивации у участников зачастую значительно больше, чем у госслужащих, которые проходят переподготовку и повышают квалификацию. С некоторыми участниками программы уже начата персональная работа, многие уже сделали для себя вывод, по каким направлениям хотели бы работать. "Мы сейчас отобрали лучших из лучших, но тем не менее я могу вам сказать из собственной практики, что это действительно ребята, которые хотят и смогут принести большую пользу", - подчеркнул губернатор. Президент России ранее поставил перед регионами задачу создать реальные условия для того, чтобы участники специальной военной операции могли вернуться в мирную жизнь с поддержкой, с возможностями, с пониманием того, что их знания и опыт важны и нужны. Эта задача легла в основу национальной программы "Время героев", региональная инициатива – "Защитники. Под крылом Архангела" – стала ее логичным продолжением. Программу профессионального обучения, направленного на формирование знаний и навыков в сфере государственного и муниципального управления, разработал Корпоративный университет правительства Архангельской области. При ее формировании учтены методические рекомендации РАНХиГС, обучение будет проводиться в сетевом формате с Высшей школой государственного управления. Программа интенсивная: 560 академических часов, шесть модулей. Это не классическое, а практико-ориентированное обучение, нацеленное на подготовку к работе в сфере публичной власти. Участники глубоко погрузятся в то, как в реальности функционирует весь государственный механизм. Кроме того, участников программы ждут стажировка и работа с наставниками в межмодульные периоды, разработка и защита собственного проекта, культурно-просветительский и спортивный треки.
https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031266302.html
https://ria.ru/20250724/putin-2031270171.html
архангельская область
россия
северодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951003623_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_21311a26d679de40c297a2fc25853f39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, северодвинск, александр цыбульский, владимир путин, общество
Архангельская область, Россия, Северодвинск, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Общество
В Архангельске приступили к обучению участников СВО, заявил Цыбульский
Цыбульский: 70 участников СВО приступили к обучению в Архангельской области
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Семьдесят человек приступили к обучению в рамках программы Архангельской области для участников специальной военной операции "Защитники: под крылом Архангела", у всех очень высокая мотивация, рассказал губернатор Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Северодвинске.
"У нас 70 участников, у ребят насыщенная, хорошая программа на год. Вообще, надо сказать, я с ними регулярно встречаюсь, я даже был удивлен, насколько ребята мотивированы, насколько они вовлечены в эту работу", - сказал Цыбульский
.
По словам главы региона, мотивации у участников зачастую значительно больше, чем у госслужащих, которые проходят переподготовку и повышают квалификацию. С некоторыми участниками программы уже начата персональная работа, многие уже сделали для себя вывод, по каким направлениям хотели бы работать.
"Мы сейчас отобрали лучших из лучших, но тем не менее я могу вам сказать из собственной практики, что это действительно ребята, которые хотят и смогут принести большую пользу", - подчеркнул губернатор.
Президент России
ранее поставил перед регионами задачу создать реальные условия для того, чтобы участники специальной военной операции могли вернуться в мирную жизнь с поддержкой, с возможностями, с пониманием того, что их знания и опыт важны и нужны. Эта задача легла в основу национальной программы "Время героев", региональная инициатива – "Защитники. Под крылом Архангела" – стала ее логичным продолжением.
Программу профессионального обучения, направленного на формирование знаний и навыков в сфере государственного и муниципального управления, разработал Корпоративный университет правительства Архангельской области
. При ее формировании учтены методические рекомендации РАНХиГС, обучение будет проводиться в сетевом формате с Высшей школой государственного управления.
Программа интенсивная: 560 академических часов, шесть модулей. Это не классическое, а практико-ориентированное обучение, нацеленное на подготовку к работе в сфере публичной власти. Участники глубоко погрузятся в то, как в реальности функционирует весь государственный механизм. Кроме того, участников программы ждут стажировка и работа с наставниками в межмодульные периоды, разработка и защита собственного проекта, культурно-просветительский и спортивный треки.