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Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни - РИА Новости, 24.07.2025
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20:54 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031266302.html
Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни
Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни - РИА Новости, 24.07.2025
Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни
Власти Архангельской области создали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни участников спецоперации, который представляет из себя электронное приложение,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:54:00+03:00
2025-07-24T20:54:00+03:00
общество
архангельская область
россия
владимир путин
александр цыбульский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Архангельской области создали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни участников спецоперации, который представляет из себя электронное приложение, отображающее все сферы жизни ветеранов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал, что в области запустили проект "Стальной тренер" для вернувшихся с ранениями участников спецоперации, которые на бесплатной основе смогут заниматься в фитнес-клубах, чтобы через спорт возвращаться в мирную жизнь. "Мы достаточно громко о себе заявили, но считаю, что абсолютно объективно - мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни, по сути приложение, когда у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у нас, у членов правительства, будет по сути весь такой информационный контур жизни наших ребят", - сказал Цыбульский. Он отметил, что это приложение тесно связано с запущенной по поручению президента России программой "Защитники под крылом Архангела", а также с национальным мессенджером "Макс".
https://ria.ru/20250724/putin-2031253554.html
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общество, архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский
Общество, Архангельская область, Россия, Владимир Путин, Александр Цыбульский
Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни

Цыбульский доложил Путину о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Архангельской области создали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни участников спецоперации, который представляет из себя электронное приложение, отображающее все сферы жизни ветеранов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал, что в области запустили проект "Стальной тренер" для вернувшихся с ранениями участников спецоперации, которые на бесплатной основе смогут заниматься в фитнес-клубах, чтобы через спорт возвращаться в мирную жизнь.
"Мы достаточно громко о себе заявили, но считаю, что абсолютно объективно - мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни, по сути приложение, когда у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у нас, у членов правительства, будет по сути весь такой информационный контур жизни наших ребят", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что это приложение тесно связано с запущенной по поручению президента России программой "Защитники под крылом Архангела", а также с национальным мессенджером "Макс".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО
Вчера, 19:54
 
ОбществоАрхангельская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Цыбульский
 
 
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