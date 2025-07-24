https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031266302.html

Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни

Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни - РИА Новости, 24.07.2025

Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни

Власти Архангельской области создали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни участников спецоперации, который представляет из себя электронное приложение,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:54:00+03:00

2025-07-24T20:54:00+03:00

2025-07-24T20:54:00+03:00

общество

архангельская область

россия

владимир путин

александр цыбульский

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Архангельской области создали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни участников спецоперации, который представляет из себя электронное приложение, отображающее все сферы жизни ветеранов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал, что в области запустили проект "Стальной тренер" для вернувшихся с ранениями участников спецоперации, которые на бесплатной основе смогут заниматься в фитнес-клубах, чтобы через спорт возвращаться в мирную жизнь. "Мы достаточно громко о себе заявили, но считаю, что абсолютно объективно - мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни, по сути приложение, когда у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у нас, у членов правительства, будет по сути весь такой информационный контур жизни наших ребят", - сказал Цыбульский. Он отметил, что это приложение тесно связано с запущенной по поручению президента России программой "Защитники под крылом Архангела", а также с национальным мессенджером "Макс".

https://ria.ru/20250724/putin-2031253554.html

архангельская область

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общество, архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский