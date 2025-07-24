https://ria.ru/20250724/trutnev-2031131036.html

Трутнев пообещал тщательное расследование причин крушения Ан-24

Трутнев пообещал тщательное расследование причин крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Трутнев пообещал тщательное расследование причин крушения Ан-24

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что будет проведено тщательное расследование причин крушения самолета Ан-24 в Амурской области,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:28:00+03:00

2025-07-24T13:28:00+03:00

2025-07-24T13:28:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

россия

юрий трутнев

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что будет проведено тщательное расследование причин крушения самолета Ан-24 в Амурской области, семьи погибших получат необходимую помощь. По информации пресс-службы аппарата полпредства, Трутнев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. "Крушение пассажирского самолета в Амурской области — большая трагедия. Глубоко соболезную родственникам и близким погибших. Мужества и сил всем, чьи родные оказались на борту. Будет проведено тщательное расследование причин произошедшего. Семьи погибших получат необходимую помощь", - сказал Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

тында

амурская область

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происшествия, тында, амурская область, россия, юрий трутнев, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье