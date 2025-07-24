https://ria.ru/20250724/trevoga-2031037535.html

В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности

В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости, 24.07.2025

В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности

Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:42:00+03:00

2025-07-24T07:42:00+03:00

2025-07-24T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

безопасность

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НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. "На территории Кабардино-Балкарской Республики отбой беспилотной опасности", - написал Коков. В 00.35 мск в четверг глава региона сообщил о беспилотной опасности на территории республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), безопасность