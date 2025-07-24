https://ria.ru/20250724/trevoga-2031037535.html
В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности
В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости, 24.07.2025
В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности
Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:42:00+03:00
2025-07-24T07:42:00+03:00
2025-07-24T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. "На территории Кабардино-Балкарской Республики отбой беспилотной опасности", - написал Коков. В 00.35 мск в четверг глава региона сообщил о беспилотной опасности на территории республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Безопасность
В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности
Глава КБР Коков: в республике объявили отбой беспилотной опасности