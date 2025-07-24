https://ria.ru/20250724/trevoga-2031016932.html

В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА

В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:39:00+03:00

2025-07-24T01:39:00+03:00

2025-07-24T01:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Отбой опасности по БПЛА Херсонская область", - написал он. Об опасности атаки БПЛА Сальдо сообщал накануне - около 22.00 мск среды.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсонская область , владимир сальдо