https://ria.ru/20250724/trevoga-2031016932.html
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:39:00+03:00
2025-07-24T01:39:00+03:00
2025-07-24T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Отбой опасности по БПЛА Херсонская область", - написал он. Об опасности атаки БПЛА Сальдо сообщал накануне - около 22.00 мск среды.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Сальдо: в Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА