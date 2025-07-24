https://ria.ru/20250724/trevoga-2031015251.html

В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.07.2025

В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:07:00+03:00

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2025-07-24T01:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

безопасность

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. "В республике введен режим беспилотной опасности", - написал он. Также губернатор добавил, что возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания