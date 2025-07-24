Рейтинг@Mail.ru
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 24.07.2025 (обновлено: 16:59 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/traktor-2031202019.html
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 24.07.2025
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Двое мужчин ранены в Ракитянском районе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на сельхозпредприятие и работающий в поле трактор, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:53:00+03:00
2025-07-24T16:59:00+03:00
происшествия
белгородская область
ракитянский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Ракитянском районе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на сельхозпредприятие и работающий в поле трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Дроны ВСУ атаковали Ракитянский район. Ранены двое мирных жителей. В селе Илёк-Кошары FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. Пострадал мужчина, который в момент атаки проезжал мимо. Бойцы самообороны передали раненого бригаде скорой, на которой он был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. У пострадавшего непроникающее ранение живота. На месте атаки повреждены 4 единицы спецтехники, а также остекление и фасад ангара", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что ещё один мужчина получил ранения в результате атаки дрона на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, ушибы головы и грудной клетки, уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
ракитянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, ракитянский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вооруженные силы Украины
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Гладков: 2 мужчин ранены атаках БПЛА ВСУ на сельхозпредприятие и трактор

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Ракитянском районе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на сельхозпредприятие и работающий в поле трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Дроны ВСУ атаковали Ракитянский район. Ранены двое мирных жителей. В селе Илёк-Кошары FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. Пострадал мужчина, который в момент атаки проезжал мимо. Бойцы самообороны передали раненого бригаде скорой, на которой он был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. У пострадавшего непроникающее ранение живота. На месте атаки повреждены 4 единицы спецтехники, а также остекление и фасад ангара", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что ещё один мужчина получил ранения в результате атаки дрона на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, ушибы головы и грудной клетки, уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьРакитянский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала