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Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 24.07.2025
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Двое мужчин ранены в Ракитянском районе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на сельхозпредприятие и работающий в поле трактор, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:53:00+03:00
2025-07-24T16:53:00+03:00
2025-07-24T16:59:00+03:00
происшествия
белгородская область
ракитянский район
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Ракитянском районе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на сельхозпредприятие и работающий в поле трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Дроны ВСУ атаковали Ракитянский район. Ранены двое мирных жителей. В селе Илёк-Кошары FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. Пострадал мужчина, который в момент атаки проезжал мимо. Бойцы самообороны передали раненого бригаде скорой, на которой он был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. У пострадавшего непроникающее ранение живота. На месте атаки повреждены 4 единицы спецтехники, а также остекление и фасад ангара", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что ещё один мужчина получил ранения в результате атаки дрона на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, ушибы головы и грудной клетки, уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вооруженные силы Украины
Двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Гладков: 2 мужчин ранены атаках БПЛА ВСУ на сельхозпредприятие и трактор