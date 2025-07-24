https://ria.ru/20250724/temrezov-2031240599.html

Темрезов: фруктовый сад на 200 гектаров появится в Карачаево-Черкесии

Темрезов: фруктовый сад на 200 гектаров появится в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 24.07.2025

Темрезов: фруктовый сад на 200 гектаров появится в Карачаево-Черкесии

Фруктовый сад площадью 200 гектаров будет создан в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии, соглашение о старте инвестпроекта было подписано в четверг, сообщил... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:39:00+03:00

2025-07-24T18:39:00+03:00

2025-07-24T18:39:00+03:00

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фруктовый сад площадью 200 гектаров будет создан в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии, соглашение о старте инвестпроекта было подписано в четверг, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Подписи под документом поставили Темрезов, а также председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, генеральный директор института развития "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов и глава совета директоров компании "Архыз Фрут Логистик" Айдын Ширинов. Проект по развитию садоводства входит в число "прорывных", включенных в модель экономического развития КЧР, подчеркнул глава региона. Темрезов поблагодарил коллег за сотрудничество с республикой. Он выразил уверенность, что проект в сфере садоводства будет вкладом в развитие экономики республики, муниципальных территорий и позволит создать новые рабочие места для жителей региона. "Садоводство входит в пятерку отраслей-драйверов роста всей экономики Карачаево-Черкесии. Непосредственно при участии компании “Архыз Фрут Логистик”, его руководителя Айдына Ширинова, в республике уже заложено более 1,1 тысячи гектаров интенсивных садов. До конца года эта цифра вырастет на 200 гектаров, или на 20%. Ожидаем сбор яблок и груш в 34 тысяч тонн, на 6% больше к прошлому году", – написал в своем телеграм-канале Темрезов. Он подчеркнул, что до 2030 года в регионе площади фруктовых садов расширят до 2,5 тысячи гектаров. "С учетом дальнейшего развития проекта, который предусматривает строительство крупного фруктохранилища на 60 тысяч тонн, мы ожидаем почти двукратное увеличение объемов производства фруктов. А это серьезный вклад в решение задачи, поставленной президентом страны по обеспечению продовольственной безопасности и увеличению собственного рынка производства фруктов", – отметил глава Карачаево-Черкесии.

https://ria.ru/20250619/temrezov-2023861163.html

https://ria.ru/20250610/temrezov-2022128741.html

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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)