Рейтинг@Mail.ru
В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tallin-2031256764.html
В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей
В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей - РИА Новости, 24.07.2025
В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей
Полиция в Эстонии начала производство в связи с тем, что на здании Дома писателей в исторической части Таллина был вывешен флаг Эстонской ССР, сообщает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:15:00+03:00
2025-07-24T20:15:00+03:00
в мире
эстония
таллин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031255576_0:45:1440:855_1920x0_80_0_0_9f3e34363afc5bbacd55f25d0aee4af7.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Эстонии начала производство в связи с тем, что на здании Дома писателей в исторической части Таллина был вывешен флаг Эстонской ССР, сообщает телерадиокомпания ERR. Во вторник портал Delfi сообщил, что депутат эстонского парламента Яак Валге и поэт Андрес Ауле вывесили красное знамя с серпом, молотом и шестью остроконечными волнами на здании в центре города. Флаг, служивший государственным символом Советской Эстонии до 1990 года, был изъят стражами правопорядка. "Полиция начала производство по статье о нарушении общественного порядка в отношении Валге и Ауле, которые во вторник, 22 июля, вывесили на стене Дома писателей в Таллине флаг ЭССР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телерадиокомпании. По данным издания gazeta.ee, ровно в тот же день два года назад те же граждане вывешивали тот же флаг на том же месте, рядом с барельефом писателя Юхана Смуула. Тогда "возмутители спокойствия" отделались штрафом в 160 евро, который впоследствии был отменен. Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
https://ria.ru/20250722/estonija-2030582980.html
https://ria.ru/20250714/teatr-2028957345.html
эстония
таллин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031255576_120:0:1320:900_1920x0_80_0_0_0884c9ce9b07e012818c47a5d98b4571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, таллин, россия
В мире, Эстония, Таллин, Россия
В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей

ERR: полиция Таллина начала проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей

Флаг Эстонской ССР на здании Дома писателей в Таллине. Скриншот записи камеры видеонаблюдения
Флаг Эстонской ССР на здании Дома писателей в Таллине. Скриншот записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Флаг Эстонской ССР на здании Дома писателей в Таллине. Скриншот записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Эстонии начала производство в связи с тем, что на здании Дома писателей в исторической части Таллина был вывешен флаг Эстонской ССР, сообщает телерадиокомпания ERR.
Во вторник портал Delfi сообщил, что депутат эстонского парламента Яак Валге и поэт Андрес Ауле вывесили красное знамя с серпом, молотом и шестью остроконечными волнами на здании в центре города. Флаг, служивший государственным символом Советской Эстонии до 1990 года, был изъят стражами правопорядка.
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Эстонии россиянин получил срок за якобы шпионаж
22 июля, 12:12
"Полиция начала производство по статье о нарушении общественного порядка в отношении Валге и Ауле, которые во вторник, 22 июля, вывесили на стене Дома писателей в Таллине флаг ЭССР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телерадиокомпании.
По данным издания gazeta.ee, ровно в тот же день два года назад те же граждане вывешивали тот же флаг на том же месте, рядом с барельефом писателя Юхана Смуула. Тогда "возмутители спокойствия" отделались штрафом в 160 евро, который впоследствии был отменен.
Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
Русский театр в Таллине - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Власти Эстонии переименовали Русский театр
14 июля, 10:14
 
В миреЭстонияТаллинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала