https://ria.ru/20250724/tallin-2031256764.html

В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей

В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей - РИА Новости, 24.07.2025

В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей

Полиция в Эстонии начала производство в связи с тем, что на здании Дома писателей в исторической части Таллина был вывешен флаг Эстонской ССР, сообщает... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:15:00+03:00

2025-07-24T20:15:00+03:00

2025-07-24T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Эстонии начала производство в связи с тем, что на здании Дома писателей в исторической части Таллина был вывешен флаг Эстонской ССР, сообщает телерадиокомпания ERR. Во вторник портал Delfi сообщил, что депутат эстонского парламента Яак Валге и поэт Андрес Ауле вывесили красное знамя с серпом, молотом и шестью остроконечными волнами на здании в центре города. Флаг, служивший государственным символом Советской Эстонии до 1990 года, был изъят стражами правопорядка. "Полиция начала производство по статье о нарушении общественного порядка в отношении Валге и Ауле, которые во вторник, 22 июля, вывесили на стене Дома писателей в Таллине флаг ЭССР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телерадиокомпании. По данным издания gazeta.ee, ровно в тот же день два года назад те же граждане вывешивали тот же флаг на том же месте, рядом с барельефом писателя Юхана Смуула. Тогда "возмутители спокойствия" отделались штрафом в 160 евро, который впоследствии был отменен. Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.

https://ria.ru/20250722/estonija-2030582980.html

https://ria.ru/20250714/teatr-2028957345.html

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