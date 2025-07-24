В Таллине начали проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей
ERR: полиция Таллина начала проверку из-за флага Эстонской ССР на Доме писателей
Флаг Эстонской ССР на здании Дома писателей в Таллине. Скриншот записи камеры видеонаблюдения
Флаг Эстонской ССР на здании Дома писателей в Таллине. Скриншот записи камеры видеонаблюдения
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Эстонии начала производство в связи с тем, что на здании Дома писателей в исторической части Таллина был вывешен флаг Эстонской ССР, сообщает телерадиокомпания ERR.
Во вторник портал Delfi сообщил, что депутат эстонского парламента Яак Валге и поэт Андрес Ауле вывесили красное знамя с серпом, молотом и шестью остроконечными волнами на здании в центре города. Флаг, служивший государственным символом Советской Эстонии до 1990 года, был изъят стражами правопорядка.
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"Полиция начала производство по статье о нарушении общественного порядка в отношении Валге и Ауле, которые во вторник, 22 июля, вывесили на стене Дома писателей в Таллине флаг ЭССР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телерадиокомпании.
По данным издания gazeta.ee, ровно в тот же день два года назад те же граждане вывешивали тот же флаг на том же месте, рядом с барельефом писателя Юхана Смуула. Тогда "возмутители спокойствия" отделались штрафом в 160 евро, который впоследствии был отменен.
Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
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