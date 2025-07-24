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Таиланд эвакуирует население с территории вдоль границы с Камбоджей

Таиланд эвакуирует население с территории вдоль границы с Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025

Таиланд эвакуирует население с территории вдоль границы с Камбоджей

Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в четырех провинциях, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:02:00+03:00

2025-07-24T13:02:00+03:00

2025-07-24T13:24:00+03:00

таиланд

камбоджа

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

бангкок

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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в четырех провинциях, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай на брифинге по итогам чрезвычайного совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности Таиланда."Министерство внутренних дел осуществляет по решению правительства эвакуацию гражданского населения из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в части границы, проходящей по территории четырех провинций Таиланда, - Убонратчатхани, Сисакет, Бурирам и Сурин", - сообщил временный глава правительства."Министерства здравоохранения и образования одновременно ведут эвакуацию находящихся в 50-километровой полосе медицинских учреждений, прежде всего больниц, и начальных, средних и повышенных школ, которые на время закрываются", - добавил он.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/turisty-2031114164.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T13:02 true PT0M31S

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таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, бангкок