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Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО
Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО
Автомобили, мотоциклы, дроны и оптические прицелы передали участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:03:00+03:00
2025-07-24T20:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Автомобили, мотоциклы, дроны и оптические прицелы передали участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Передали большой гуманитарный груз нашим бойцам в части, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительная техника, о которой просили сами участники спецоперации: "мавики", FPV-дроны, оптические прицелы, а также материалы для обустройства быта в полевых условиях. Привезли и крупную технику: ЗИЛ, УАЗ-буханку, "Ниву", три кроссовых мотоцикла и роботизированную гусеничную платформу "Молот", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он добавил, что специалисты-кураторы координационного центра по поддержке военнослужащих обсудили с нижегородцами вопросы по мерам поддержки и взяли их на контроль для полного решения.
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нижегородская область, глеб никитин, сво
Надежные люди, Нижегородская область, Глеб Никитин, СВО
Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО
Глеб Никитин: технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Автомобили, мотоциклы, дроны и оптические прицелы передали участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Передали большой гуманитарный груз нашим бойцам в части, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительная техника, о которой просили сами участники спецоперации: "мавики", FPV-дроны, оптические прицелы, а также материалы для обустройства быта в полевых условиях. Привезли и крупную технику: ЗИЛ, УАЗ-буханку, "Ниву", три кроссовых мотоцикла и роботизированную гусеничную платформу "Молот", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты-кураторы координационного центра по поддержке военнослужащих обсудили с нижегородцами вопросы по мерам поддержки и взяли их на контроль для полного решения.