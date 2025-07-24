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Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО - РИА Новости, 24.07.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
20:03 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/svo-2031254617.html
Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО
Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО
Автомобили, мотоциклы, дроны и оптические прицелы передали участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:03:00+03:00
2025-07-24T20:03:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
глеб никитин
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Автомобили, мотоциклы, дроны и оптические прицелы передали участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Передали большой гуманитарный груз нашим бойцам в части, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительная техника, о которой просили сами участники спецоперации: "мавики", FPV-дроны, оптические прицелы, а также материалы для обустройства быта в полевых условиях. Привезли и крупную технику: ЗИЛ, УАЗ-буханку, "Ниву", три кроссовых мотоцикла и роботизированную гусеничную платформу "Молот", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он добавил, что специалисты-кураторы координационного центра по поддержке военнослужащих обсудили с нижегородцами вопросы по мерам поддержки и взяли их на контроль для полного решения.
https://ria.ru/20250724/svo-2031231080.html
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нижегородская область, глеб никитин, сво
Надежные люди, Нижегородская область, Глеб Никитин, СВО
Технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО

Глеб Никитин: технику и дроны передали из Нижегородской области участникам СВО

© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской областиТехнику и дроны из Нижегородской для участников СВО
Технику и дроны из Нижегородской для участников СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской области
Технику и дроны из Нижегородской для участников СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Автомобили, мотоциклы, дроны и оптические прицелы передали участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Передали большой гуманитарный груз нашим бойцам в части, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительная техника, о которой просили сами участники спецоперации: "мавики", FPV-дроны, оптические прицелы, а также материалы для обустройства быта в полевых условиях. Привезли и крупную технику: ЗИЛ, УАЗ-буханку, "Ниву", три кроссовых мотоцикла и роботизированную гусеничную платформу "Молот", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты-кураторы координационного центра по поддержке военнослужащих обсудили с нижегородцами вопросы по мерам поддержки и взяли их на контроль для полного решения.
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Надежные людиНижегородская областьГлеб НикитинСВО
 
 
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