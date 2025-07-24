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Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл
Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл - РИА Новости, 24.07.2025
Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл
Предприниматели Некрасовского и Первомайского районов Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл, сообщили РИА Новости в региональном отделении... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:08:00+03:00
2025-07-24T18:08:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Предприниматели Некрасовского и Первомайского районов Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта. "За 10 дней некрасовцы и первомайцы собрали и перевели на региональный счёт "Всё для Победы!" 700 тысяч рублей. Народный фронт добавил ещё 700 тысяч, которые уже были на счёте, оформил бесплатный проезд по платным дорогам – и вот главы районов уже везут новый гидроцикл на передовую", - рассказали в Народном фронте. По словам активистов, гидроцикл понадобился ярославскому подразделению инженерных войск в ЛНР. Гидроцикл быстрый и маневренный, он будет использоваться для передвижения личного состава и подвоза всего необходимого, разведки, эвакуации раненых. Бизнесмены, участвовавшие в покупке, работают в разных сферах – в лесной промышленности, дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Но все они объединены желанием "подставить плечо парням "за ленточкой" и приблизить Победу", подчеркнули в Народном фронте.
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первомайский район , ярославская область, некрасовский район, сво
Надежные люди, Первомайский район , Ярославская область, Некрасовский район, СВО
Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл
Районные бизнесмены в Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Предприниматели Некрасовского и Первомайского районов Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта.
"За 10 дней некрасовцы и первомайцы собрали и перевели на региональный счёт "Всё для Победы!" 700 тысяч рублей. Народный фронт добавил ещё 700 тысяч, которые уже были на счёте, оформил бесплатный проезд по платным дорогам – и вот главы районов уже везут новый гидроцикл на передовую", - рассказали в Народном фронте.
По словам активистов, гидроцикл понадобился ярославскому подразделению инженерных войск в ЛНР. Гидроцикл быстрый и маневренный, он будет использоваться для передвижения личного состава и подвоза всего необходимого, разведки, эвакуации раненых.
Бизнесмены, участвовавшие в покупке, работают в разных сферах – в лесной промышленности, дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Но все они объединены желанием "подставить плечо парням "за ленточкой" и приблизить Победу", подчеркнули в Народном фронте.