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Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл - РИА Новости, 24.07.2025
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Надежные люди
 
18:08 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/svo-2031231080.html
Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл
Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл - РИА Новости, 24.07.2025
Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл
Предприниматели Некрасовского и Первомайского районов Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл, сообщили РИА Новости в региональном отделении... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:08:00+03:00
2025-07-24T18:08:00+03:00
надежные люди
первомайский район
ярославская область
некрасовский район
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Предприниматели Некрасовского и Первомайского районов Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта. "За 10 дней некрасовцы и первомайцы собрали и перевели на региональный счёт "Всё для Победы!" 700 тысяч рублей. Народный фронт добавил ещё 700 тысяч, которые уже были на счёте, оформил бесплатный проезд по платным дорогам – и вот главы районов уже везут новый гидроцикл на передовую", - рассказали в Народном фронте. По словам активистов, гидроцикл понадобился ярославскому подразделению инженерных войск в ЛНР. Гидроцикл быстрый и маневренный, он будет использоваться для передвижения личного состава и подвоза всего необходимого, разведки, эвакуации раненых. Бизнесмены, участвовавшие в покупке, работают в разных сферах – в лесной промышленности, дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Но все они объединены желанием "подставить плечо парням "за ленточкой" и приблизить Победу", подчеркнули в Народном фронте.
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первомайский район
ярославская область
некрасовский район
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первомайский район , ярославская область, некрасовский район, сво
Надежные люди, Первомайский район , Ярославская область, Некрасовский район, СВО
Ярославские районные бизнесмены помогли купить бойцам СВО гидроцикл

Районные бизнесмены в Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Предприниматели Некрасовского и Первомайского районов Ярославской области помогли купить бойцам СВО гидроцикл, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта.
"За 10 дней некрасовцы и первомайцы собрали и перевели на региональный счёт "Всё для Победы!" 700 тысяч рублей. Народный фронт добавил ещё 700 тысяч, которые уже были на счёте, оформил бесплатный проезд по платным дорогам – и вот главы районов уже везут новый гидроцикл на передовую", - рассказали в Народном фронте.
По словам активистов, гидроцикл понадобился ярославскому подразделению инженерных войск в ЛНР. Гидроцикл быстрый и маневренный, он будет использоваться для передвижения личного состава и подвоза всего необходимого, разведки, эвакуации раненых.
Бизнесмены, участвовавшие в покупке, работают в разных сферах – в лесной промышленности, дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Но все они объединены желанием "подставить плечо парням "за ленточкой" и приблизить Победу", подчеркнули в Народном фронте.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Надежные людиПервомайский районЯрославская областьНекрасовский районСВО
 
 
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