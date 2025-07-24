https://ria.ru/20250724/svinina-2031198840.html

Московская область нарастила экспорт свинины на 55,2%

Московская область нарастила экспорт свинины на 55,2% - РИА Новости, 24.07.2025

Московская область нарастила экспорт свинины на 55,2%

Объем поставок свинины из Подмосковья в различные страны за полгода вырос на 55,2% в сравнении с первым полугодием 2024 года, достигнув 64,7 тысячи тонн,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:48:00+03:00

2025-07-24T16:48:00+03:00

2025-07-24T17:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Объем поставок свинины из Подмосковья в различные страны за полгода вырос на 55,2% в сравнении с первым полугодием 2024 года, достигнув 64,7 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Основная доля поставок свинины в стоимостном выражении пришлась на Китай – из Подмосковья за полгода экспортирована почти 21 тысяча тонн. Также среди стран-импортеров Вьетнам, Республика Беларусь, Казахстан и другие государства. В прошлом году Московская область стала ключевым поставщиком свинины за рубеж – 44% поставок или 104,3 тысячи тонн пришлось на долю региона", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, росту объема поставок способствует транспортно-логистическая инфраструктура и развитие роли агрохаба в Центральном федеральном округе. Это позволяет агропромышленному комплексу Подмосковья поставлять продукцию более чем в 80 стран мира.

https://ria.ru/20250724/pokrytie-2031171620.html

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московская область (подмосковье)