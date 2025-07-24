https://ria.ru/20250724/sud-2031175142.html

В Волгограде суд арестовал администратора Telegram-канала

В Волгограде суд арестовал администратора Telegram-канала - РИА Новости, 24.07.2025

В Волгограде суд арестовал администратора Telegram-канала

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 18 сентября автора и администратора одного из местных Telegram-каналов, подозреваемого в вымогательстве 350... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:41:00+03:00

2025-07-24T15:41:00+03:00

2025-07-24T15:41:00+03:00

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда арестовал до 18 сентября автора и администратора одного из местных Telegram-каналов, подозреваемого в вымогательстве 350 тысяч рублей за непубликацию негативной информации о человеке и публичном оправдании нацизма, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. Во вторник СК сообщал о задержании автора одного из Telegram-каналов в Волгограде, против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство, совершённое в крупном размере" и "публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". "Постановлением Центрального районного суда Волгограда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 18 сентября 2025 года", - говорится в сообщении суда. По данным СК, автор и модератор одного Telegram-канала в сентябре 2024 года опубликовал материал, порочащий жителя Волгограда, а затем потребовал от него 300 тысяч рублей за прекращение распространения негативной информации, но тот отказался платить. Порочащие мужчину материалы продолжали выходить ещё несколько месяцев, в феврале автор канала ещё раз ему позвонил и потребовал уже 350 тысяч рублей. А в марте, по информации следователей, на канале появился материал с признаками "реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".

https://ria.ru/20250723/prestuplenie-2030906720.html

https://ria.ru/20250708/volgograd-2027897776.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)