https://ria.ru/20250724/ssha-2031275108.html

США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными

США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными - РИА Новости, 24.07.2025

США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными

США приветствуют договоренность РФ и Украины об обмене пленными и призывают к безоговорочному прекращению огня, заявил в четверг заместитель официального... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:43:00+03:00

2025-07-24T22:43:00+03:00

2025-07-24T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир мединский

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США приветствуют договоренность РФ и Украины об обмене пленными и призывают к безоговорочному прекращению огня, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот. "Мы осведомлены о проведении третьего раунда прямых переговоров между двумя сторонами. Мы поддерживаем неизменные призывы к полному и безоговорочному прекращению огня ... включая полное прекращение всех ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. Мы также приветствуем новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными", - заявил он журналистам на брифинге. Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031214530.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины