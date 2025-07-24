Рейтинг@Mail.ru
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ssha-2031275108.html
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными - РИА Новости, 24.07.2025
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными
США приветствуют договоренность РФ и Украины об обмене пленными и призывают к безоговорочному прекращению огня, заявил в четверг заместитель официального... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:43:00+03:00
2025-07-24T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США приветствуют договоренность РФ и Украины об обмене пленными и призывают к безоговорочному прекращению огня, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот. "Мы осведомлены о проведении третьего раунда прямых переговоров между двумя сторонами. Мы поддерживаем неизменные призывы к полному и безоговорочному прекращению огня ... включая полное прекращение всех ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. Мы также приветствуем новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными", - заявил он журналистам на брифинге. Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031214530.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными

Госдеп: США приветствуют договоренность России и Украины об обмене пленными

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США приветствуют договоренность РФ и Украины об обмене пленными и призывают к безоговорочному прекращению огня, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот.
"Мы осведомлены о проведении третьего раунда прямых переговоров между двумя сторонами. Мы поддерживаем неизменные призывы к полному и безоговорочному прекращению огня ... включая полное прекращение всех ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. Мы также приветствуем новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными", - заявил он журналистам на брифинге.
Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах
Вчера, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала