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США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными - РИА Новости, 24.07.2025
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными
США приветствуют договоренность РФ и Украины об обмене пленными и призывают к безоговорочному прекращению огня, заявил в четверг заместитель официального... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:43:00+03:00
2025-07-24T22:43:00+03:00
2025-07-24T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
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владимир мединский
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США приветствуют договоренность РФ и Украины об обмене пленными и призывают к безоговорочному прекращению огня, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот. "Мы осведомлены о проведении третьего раунда прямых переговоров между двумя сторонами. Мы поддерживаем неизменные призывы к полному и безоговорочному прекращению огня ... включая полное прекращение всех ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. Мы также приветствуем новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными", - заявил он журналистам на брифинге. Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
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россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
США приветствовали договоренность России и Украины об обмене пленными
Госдеп: США приветствуют договоренность России и Украины об обмене пленными