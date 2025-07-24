Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна
Конгрессмен Перри потребовал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна Максвелл
© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Скотт Перри направил в Федеральное бюро тюрем США обращение с призывом обеспечить безопасность сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, на фоне того, что Эпштейн ушел из жизни в тюрьме при якобы загадочных обстоятельствах, об этом он написал в соцсети X.
Ранее комитет по надзору Палаты представителей США заявил, что направил повестку Максвелл для дачи показаний в тюрьме 11 августа.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.