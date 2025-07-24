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Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна - РИА Новости, 24.07.2025
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01:18 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ssha-2031015838.html
Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна
Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна - РИА Новости, 24.07.2025
Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна
Конгрессмен-республиканец Скотт Перри направил в Федеральное бюро тюрем США обращение с призывом обеспечить безопасность сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:18:00+03:00
2025-07-24T01:18:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
скотт перри
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Скотт Перри направил в Федеральное бюро тюрем США обращение с призывом обеспечить безопасность сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, на фоне того, что Эпштейн ушел из жизни в тюрьме при якобы загадочных обстоятельствах, об этом он написал в соцсети X. Ранее комитет по надзору Палаты представителей США заявил, что направил повестку Максвелл для дачи показаний в тюрьме 11 августа. "Я потребовал, чтобы ее немедленно поместили под охрану и установили за ней круглосуточное наблюдение - как со стороны охраны, так и с помощью работающего оборудования для наблюдения, чтобы наша система правосудия снова не подвела тех, кто пережил этот кошмар Эпштейна", - написал Перри в соцсети X. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут. Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html
https://ria.ru/20250723/ssha-2031009355.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, скотт перри, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Скотт Перри, Дональд Трамп
Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна

Конгрессмен Перри потребовал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна Максвелл

© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл
Гилейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Скотт Перри направил в Федеральное бюро тюрем США обращение с призывом обеспечить безопасность сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, на фоне того, что Эпштейн ушел из жизни в тюрьме при якобы загадочных обстоятельствах, об этом он написал в соцсети X.
Ранее комитет по надзору Палаты представителей США заявил, что направил повестку Максвелл для дачи показаний в тюрьме 11 августа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне
Вчера, 01:04
"Я потребовал, чтобы ее немедленно поместили под охрану и установили за ней круглосуточное наблюдение - как со стороны охраны, так и с помощью работающего оборудования для наблюдения, чтобы наша система правосудия снова не подвела тех, кто пережил этот кошмар Эпштейна", - написал Перри в соцсети X.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Конгресс США заслушает показания осужденной сообщницы Эпштейна
23 июля, 23:37
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнСкотт ПерриДональд Трамп
 
 
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