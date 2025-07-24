https://ria.ru/20250724/ssha-2031015838.html

Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна

Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна - РИА Новости, 24.07.2025

Конгрессмен призвал обеспечить безопасность сообщнице Эпштейна

Конгрессмен-республиканец Скотт Перри направил в Федеральное бюро тюрем США обращение с призывом обеспечить безопасность сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:18:00+03:00

2025-07-24T01:18:00+03:00

2025-07-24T01:18:00+03:00

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скотт перри

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Скотт Перри направил в Федеральное бюро тюрем США обращение с призывом обеспечить безопасность сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, на фоне того, что Эпштейн ушел из жизни в тюрьме при якобы загадочных обстоятельствах, об этом он написал в соцсети X. Ранее комитет по надзору Палаты представителей США заявил, что направил повестку Максвелл для дачи показаний в тюрьме 11 августа. "Я потребовал, чтобы ее немедленно поместили под охрану и установили за ней круглосуточное наблюдение - как со стороны охраны, так и с помощью работающего оборудования для наблюдения, чтобы наша система правосудия снова не подвела тех, кто пережил этот кошмар Эпштейна", - написал Перри в соцсети X. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут. Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.

https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, скотт перри, дональд трамп