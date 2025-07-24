https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031239446.html

Спецоперация, 24 июля: ВС России освободили Новоэкономическое и Зверево

Спецоперация, 24 июля: ВС России освободили Новоэкономическое и Зверево - РИА Новости, 24.07.2025

Спецоперация, 24 июля: ВС России освободили Новоэкономическое и Зверево

Российская группировка войск "Центр" освободила населённые пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:37:00+03:00

2025-07-24T18:37:00+03:00

2025-07-24T21:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населённые пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ в четверг. Вооруженные Силы России ночью на 24 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ, цель удара достигнута, все объекты поражены, говорится в опубликованной в четверг сводке Минобороны РФ. Кроме того, из сводки следует, что российские группировки войск, участвующие в специальной военной операции, улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1285 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, 10 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, зенитного орудия С-60, двух станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников. Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также 217 беспилотников самолетного типа. Третий раунд Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошёл накануне в Стамбуле. Как заявил журналистам по их итогам глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский, обсуждались позиции меморандумов, которые стороны передали друг другу в прошлый раз. По его словам, позиции достаточно далеки. Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне более семи тысяч тел погибших военнослужащих и получила обратно некоторое небольшое количество тел российских бойцов в соответствии с гуманитарными договорённостями прошлых переговоров. Они полностью выполнены, подчеркнул он. Также Россия в ходе переговоров предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, "для захоронения по христианской традиции". Кроме того, РФ договорилась с Украиной об обмене ещё не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны, заявил Мединский. Помощник президента сообщил, что Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Кроме того, по его словам, продолжатся бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными на линии боевых действий. Также РФ предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, украинская сторона взялась рассмотреть это предложение. Помимо этого, Мединский прокомментировал возможность проведения встречи лидеров РФ и Украины. Для этого необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на ней обсуждать. Такая встреча, по его словам, должна "поставить точку". Кроме того, он заявил, что Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц. Сейчас, по его словам, таких граждан РФ на территории Украины около 30 человек. Глава российской делегации рассказал, что 50 человек из списка украинских детей, которые якобы находятся на территории России, оказались взрослыми людьми. Уполномоченные по правам человека и правам ребёнка в РФ работают по этим спискам. По его словам, большое количество детей из списка никогда не были на территории России, и, скорее всего, находятся где-то в Европе. Кроме того, Мединский заявил, что российская сторона рассчитывает на проведение и четвёртого раунда переговоров с Украиной. Прорыва не ждали Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров, заявил журналистам, что Кремль не ждал от них прорыва. По его словам, предлагаемая Россией повестка нацелена на предметную работу, она может привести к достижению конкретных результатов. Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после неё, заявил пресс-секретарь президента. Он также назвал чрезвычайно важными гуманитарные предложения России. Ситуацию с обеспечением украинских войск амуницией, вооружением, боеприпасами он оценил как достаточно динамичную, но противоречивую. Поэтому, по словам Пескова, Киеву приходится все время клянчить вооружение, как можно больше. Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной, уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента. Нет искренней готовности Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией. В то же время, она считает, что продолжать переговоры необходимо. Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление экс-министра обороны, а ныне секретаря совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова о том, что Киев в 2025 году получил рекордный с 2022 года объём международного содействия на сумму 43 миллиарда долларов. По словам Захаровой, на эти деньги Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в качестве инвестиций, а только для того, чтобы Украина стала инструментом в их руках. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению. Пять фигурантов уголовного дела, по его словам, объявлены в розыск. Кому нужны украинские дроны Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале утверждает, что Норвегия в этом году выделила 1 миллиард евро на закупку дронов, из которых 400 миллионов – у украинских производителей. Отчитался Первым зарубежным руководителем, перед которым Владимир Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом Зеленский написал в своём Telegram-канале. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в нескольких случаях отменял решения военного руководства и оказывал влияние на ход военных операций в украинском конфликте, утверждает газета Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников. Газета указывает, что многие соратники и критики описывают Ермака как человека, без одобрения или осведомленности которого на Украине ничего не происходит. В частности, он влиял на военные действия в районе Артемовска в ДНР. "Важнейшим проектом" Ермака издание назвало перестановки в кабинете министров Украины, в частности, отставку экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.

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https://ria.ru/20250724/matvienko-2031139357.html

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031031773.html

https://ria.ru/20250724/naemniki-2031022290.html

https://ria.ru/20250724/tramp-2031040220.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html

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