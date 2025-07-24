https://ria.ru/20250724/spasateli-2031071800.html

Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье

Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье

Спасатели продолжают следовать к упавшему в Амурской области самолету Ан-24 в условиях труднодоступной местности, задействованы более 50 человек и 10 единиц... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:48:00+03:00

2025-07-24T10:48:00+03:00

2025-07-24T10:52:00+03:00

крушение ан-24 в приамурье

ан-24

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

василий орлов (губернатор)

амурская область

тында

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают следовать к упавшему в Амурской области самолету Ан-24 в условиях труднодоступной местности, задействованы более 50 человек и 10 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет."Спасатели продолжают следовать к месту крушения самолета в условиях труднодоступной местности. В поисковых работах задействованы более 50 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html

амурская область

тында

россия

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крушение ан-24 в приамурье, ан-24, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий орлов (губернатор), амурская область, тында, россия, происшествия