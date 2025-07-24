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Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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10:48 24.07.2025 (обновлено: 10:52 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/spasateli-2031071800.html
Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье
Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье
Спасатели продолжают следовать к упавшему в Амурской области самолету Ан-24 в условиях труднодоступной местности, задействованы более 50 человек и 10 единиц... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:48:00+03:00
2025-07-24T10:52:00+03:00
крушение ан-24 в приамурье
ан-24
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
василий орлов (губернатор)
амурская область
тында
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают следовать к упавшему в Амурской области самолету Ан-24 в условиях труднодоступной местности, задействованы более 50 человек и 10 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет."Спасатели продолжают следовать к месту крушения самолета в условиях труднодоступной местности. В поисковых работах задействованы более 50 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
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амурская область
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крушение ан-24 в приамурье, ан-24, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий орлов (губернатор), амурская область, тында, россия, происшествия
Крушение Ан-24 в Приамурье, Ан-24, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Тында, Россия, Происшествия
Спасатели направились к упавшему Ан-24 в Приамурье

Спасатели следуют к месту падения Ан-24 в условиях труднодоступной местности

© Кадр видео из соцсетейМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают следовать к упавшему в Амурской области самолету Ан-24 в условиях труднодоступной местности, задействованы более 50 человек и 10 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
"Спасатели продолжают следовать к месту крушения самолета в условиях труднодоступной местности. В поисковых работах задействованы более 50 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 10:38
 
Крушение Ан-24 в ПриамурьеАн-24Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Василий Орлов (губернатор)Амурская областьТындаРоссияПроисшествия
 
 
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