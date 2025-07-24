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В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.07.2025
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
Пожар произошел на территории гаражного кооператива в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, возгорание ликвидировано, пострадавших нет,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:30:00+03:00
2025-07-24T03:30:00+03:00
2025-07-24T03:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар произошел на территории гаражного кооператива в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. "Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива... Пожар ликвидирован в 2.51 мск", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по улице Авиационной. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031020139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
В Адлерском районе Сочи произошел пожар из-за падения обломков БПЛА