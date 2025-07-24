Рейтинг@Mail.ru
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.07.2025
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
Пожар произошел на территории гаражного кооператива в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, возгорание ликвидировано, пострадавших нет,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:30:00+03:00
2025-07-24T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95644/78/956447867_0:151:1024:727_1920x0_80_0_0_5c7f3e325ebe0e4350a3af02f01678c0.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар произошел на территории гаражного кооператива в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. "Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива... Пожар ликвидирован в 2.51 мск", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по улице Авиационной. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031020139.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95644/78/956447867_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_aceb7c39a2f93dbd479ee14f504cd5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

В Адлерском районе Сочи произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Максим НичипоренкоРабота пожарного
Работа пожарного - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Ничипоренко
Работа пожарного. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар произошел на территории гаражного кооператива в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива... Пожар ликвидирован в 2.51 мск", - говорится в сообщении оперштаба.
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
Вчера, 02:48
Отмечается, что возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по улице Авиационной. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала