https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html

В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.07.2025

В Сочи из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

Пожар произошел на территории гаражного кооператива в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, возгорание ликвидировано, пострадавших нет,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:30:00+03:00

2025-07-24T03:30:00+03:00

2025-07-24T03:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар произошел на территории гаражного кооператива в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. "Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива... Пожар ликвидирован в 2.51 мск", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по улице Авиационной. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031020139.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, краснодарский край