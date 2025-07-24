https://ria.ru/20250724/sledstvie-2031030001.html

Следствие просит суд о заочном аресте сына режиссера Кирющенко, члена РДК*

Следствие просит суд о заочном аресте сына режиссера Кирющенко, члена РДК* - РИА Новости, 24.07.2025

Следствие просит суд о заочном аресте сына режиссера Кирющенко, члена РДК*

Следствие обратилось в суд Москвы с ходатайством о заочном аресте одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* Василия Кирющенко, сына режиссера... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:35:00+03:00

2025-07-24T05:35:00+03:00

2025-07-24T05:35:00+03:00

россия

москва

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в суд Москвы с ходатайством о заочном аресте одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* Василия Кирющенко, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, сообщается в картотеке Коптевского суда столицы. "Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кирющенко В.А.", - сказано в карточке уголовного дела. Согласно картотеке, Кирющенко вменяют участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Ранее МВД объявило его в розыск. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Кирющенко объявлен в национальный розыск. Другой источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Кирющенко - один из лидеров так называемого РДК. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). В июне текущего года Василий Кирющенко был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ. "Русский добровольческий корпус" сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241205/kapustin-1987448395.html

https://ria.ru/20250723/svo-2030785159.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия