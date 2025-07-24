Следствие просит суд о заочном аресте сына режиссера Кирющенко, члена РДК*
Следствие просит заочно арестовать одного из лидеров РДК Василия Кирющенко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в суд Москвы с ходатайством о заочном аресте одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* Василия Кирющенко, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, сообщается в картотеке Коптевского суда столицы.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кирющенко В.А.", - сказано в карточке уголовного дела.
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Согласно картотеке, Кирющенко вменяют участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
Ранее МВД объявило его в розыск.
РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Кирющенко объявлен в национальный розыск. Другой источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Кирющенко - один из лидеров так называемого РДК. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
В июне текущего года Василий Кирющенко был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ.
"Русский добровольческий корпус" сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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