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В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции - РИА Новости, 24.07.2025
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15:42 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sk-2031175282.html
В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции
В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции - РИА Новости, 24.07.2025
В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции
Военные следователи возбудили уголовное дело из-за организации незаконной миграции граждан из арабских стран и их транзита в ЕС через Москву и Подмосковье,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:42:00+03:00
2025-07-24T15:42:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
евросоюз
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело из-за организации незаконной миграции граждан из арабских стран и их транзита в ЕС через Москву и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении Хуссама Альмдавера и Екатерины Кондратьевой, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере и организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории города Москвы и Московской области (часть 5 статьи 291, пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2024-2025 годах Альмдавер и Кондратьева за деньги организовали незаконный въезд в РФ граждан из арабских государств, а также их незаконный транзит в страны Евросоюза. Отмечается, что Кондратьева арестована.
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россия
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россия, москва, московская область (подмосковье), евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Евросоюз, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции

СК возбудил дело из-за организации незаконной миграции арабов через Москву в ЕС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело из-за организации незаконной миграции граждан из арабских стран и их транзита в ЕС через Москву и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Хуссама Альмдавера и Екатерины Кондратьевой, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере и организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории города Москвы и Московской области (часть 5 статьи 291, пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024-2025 годах Альмдавер и Кондратьева за деньги организовали незаконный въезд в РФ граждан из арабских государств, а также их незаконный транзит в страны Евросоюза. Отмечается, что Кондратьева арестована.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)ЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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