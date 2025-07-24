https://ria.ru/20250724/sk-2031175282.html

В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции

В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции - РИА Новости, 24.07.2025

В Москве возбудили дело из-за организации незаконной миграции

Военные следователи возбудили уголовное дело из-за организации незаконной миграции граждан из арабских стран и их транзита в ЕС через Москву и Подмосковье,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:42:00+03:00

2025-07-24T15:42:00+03:00

2025-07-24T15:42:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

евросоюз

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело из-за организации незаконной миграции граждан из арабских стран и их транзита в ЕС через Москву и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении Хуссама Альмдавера и Екатерины Кондратьевой, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере и организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории города Москвы и Московской области (часть 5 статьи 291, пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2024-2025 годах Альмдавер и Кондратьева за деньги организовали незаконный въезд в РФ граждан из арабских государств, а также их незаконный транзит в страны Евросоюза. Отмечается, что Кондратьева арестована.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), происшествия