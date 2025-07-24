https://ria.ru/20250724/sirius-2031022088.html

В Сириусе отменили режим опасности атаки БПЛА

В Сириусе отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

В Сириусе отменили режим опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Сириусе, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:13:00+03:00

2025-07-24T03:13:00+03:00

2025-07-24T03:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий плишкин

федеральная территория "сириус"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Сириусе, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.Ранее он сообщал о работе ПВО в Сириусе."Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.Плишкин отметил, что работают коммунальные и специальные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дмитрий плишкин, федеральная территория "сириус"