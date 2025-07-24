https://ria.ru/20250724/sirius-2031022088.html
В Сириусе отменили режим опасности атаки БПЛА
В Сириусе отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
В Сириусе отменили режим опасности атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Сириусе, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:13:00+03:00
2025-07-24T03:13:00+03:00
2025-07-24T03:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий плишкин
федеральная территория "сириус"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Сириусе, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.Ранее он сообщал о работе ПВО в Сириусе."Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.Плишкин отметил, что работают коммунальные и специальные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий плишкин, федеральная территория "сириус"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Плишкин, Федеральная территория "Сириус"
В Сириусе отменили режим опасности атаки БПЛА
Плишкин: в Сириусе объявили отбой режима опасности атаки БПЛА