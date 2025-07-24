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В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта" - РИА Новости, 24.07.2025
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10:33 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/shou-2031065317.html
В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта"
В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта" - РИА Новости, 24.07.2025
В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта"
Москва этой осенью станет площадкой для премьеры театрализованного циркового шоу международного уровня "Русская мечта" (6+), сообщают авторы проекта - "Пеганов... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:33:00+03:00
2025-07-24T10:33:00+03:00
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва этой осенью станет площадкой для премьеры театрализованного циркового шоу международного уровня "Русская мечта" (6+), сообщают авторы проекта - "Пеганов Групп". В театрализованном цирковом шоу с элементами цирка, танца и мультимедиа будут задействованы артисты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России — лауреаты международных премий, участники ведущих фестивалей, номинанты национальных театральных наград. Кастинг шоу уже стартовал: из более чем 720 претендентов отобрали 12 лучших. После премьеры в Москве весной 2026 года "Русская мечта" должна отправиться в Китай, также планируются гастроли в других странах БРИКС - Индии, Бразилии и ЮАР. "Это шоу, которое не нуждается в переводе. В нем говорят языки чувств, надежды и универсальных историй, которые близки людям по всему миру", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Алексея Пеганова. Режиссером шоу выступит заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Проект реализуется при поддержке министерства культуры России.
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москва
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В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта"

Премьера шоу международного уровня "Русская мечта" пройдет осенью в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва этой осенью станет площадкой для премьеры театрализованного циркового шоу международного уровня "Русская мечта" (6+), сообщают авторы проекта - "Пеганов Групп".
В театрализованном цирковом шоу с элементами цирка, танца и мультимедиа будут задействованы артисты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России — лауреаты международных премий, участники ведущих фестивалей, номинанты национальных театральных наград. Кастинг шоу уже стартовал: из более чем 720 претендентов отобрали 12 лучших.
После премьеры в Москве весной 2026 года "Русская мечта" должна отправиться в Китай, также планируются гастроли в других странах БРИКС - Индии, Бразилии и ЮАР.
"Это шоу, которое не нуждается в переводе. В нем говорят языки чувств, надежды и универсальных историй, которые близки людям по всему миру", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Алексея Пеганова.
Режиссером шоу выступит заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Проект реализуется при поддержке министерства культуры России.
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