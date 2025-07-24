https://ria.ru/20250724/shou-2031065317.html

В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта"

В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта" - РИА Новости, 24.07.2025

В Москве готовится премьера театрализованного циркового шоу "Русская мечта"

Москва этой осенью станет площадкой для премьеры театрализованного циркового шоу международного уровня "Русская мечта" (6+), сообщают авторы проекта - "Пеганов... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:33:00+03:00

2025-07-24T10:33:00+03:00

2025-07-24T10:33:00+03:00

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва этой осенью станет площадкой для премьеры театрализованного циркового шоу международного уровня "Русская мечта" (6+), сообщают авторы проекта - "Пеганов Групп". В театрализованном цирковом шоу с элементами цирка, танца и мультимедиа будут задействованы артисты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России — лауреаты международных премий, участники ведущих фестивалей, номинанты национальных театральных наград. Кастинг шоу уже стартовал: из более чем 720 претендентов отобрали 12 лучших. После премьеры в Москве весной 2026 года "Русская мечта" должна отправиться в Китай, также планируются гастроли в других странах БРИКС - Индии, Бразилии и ЮАР. "Это шоу, которое не нуждается в переводе. В нем говорят языки чувств, надежды и универсальных историй, которые близки людям по всему миру", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Алексея Пеганова. Режиссером шоу выступит заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Проект реализуется при поддержке министерства культуры России.

https://ria.ru/20250722/tsirk-2030425080.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва