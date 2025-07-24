https://ria.ru/20250724/shkola-2031257802.html

Путин поручил главе Архангельской области подготовить школы к 1 сентября

Путин поручил главе Архангельской области подготовить школы к 1 сентября - РИА Новости, 24.07.2025

Путин поручил главе Архангельской области подготовить школы к 1 сентября

Школы Архангельской области к 1 сентября должны быть в нужном состоянии, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:23:00+03:00

2025-07-24T20:23:00+03:00

2025-07-24T20:23:00+03:00

общество

архангельская область

россия

северодвинск

владимир путин

александр цыбульский

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Школы Архангельской области к 1 сентября должны быть в нужном состоянии, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Цыбульским. В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский рассказал президенту, что в следующем году в регионе завершится капитальный ремонт почти в 100 школах. "Программы, которые вы к 1 сентября обозначили, все выполняются?" - поинтересовался Путин. В свою очередь, Цыбульский ответил, что в регионе все запланированные школы вводятся, капитальный ремонт идет планово. "Смотрите, чтобы к 1 сентября все было в нужном состоянии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250724/putin-2031245826.html

архангельская область

россия

северодвинск

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общество, архангельская область, россия, северодвинск, владимир путин, александр цыбульский