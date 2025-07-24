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Бойцы группировки "Север" получили пиломатериалы от Брянской епархии - РИА Новости, 24.07.2025
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Надежные люди
 
13:26 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sever-2031130522.html
Бойцы группировки "Север" получили пиломатериалы от Брянской епархии
Бойцы группировки "Север" получили пиломатериалы от Брянской епархии - РИА Новости, 24.07.2025
Бойцы группировки "Север" получили пиломатериалы от Брянской епархии
Свенский монастырь Брянской епархии передал пиломатериалы для строительства блиндажей и взводно-опорных пунктов бойцам подразделения группировки "Север",... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:26:00+03:00
2025-07-24T13:26:00+03:00
надежные люди
сво
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свенский монастырь Брянской епархии передал пиломатериалы для строительства блиндажей и взводно-опорных пунктов бойцам подразделения группировки "Север", сообщила пресс-служба Брянской епархии. "Руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев обратился к наместнику Свенского Успенского мужского монастыря игумену Тихону (Колесняк) за помощью в приобретении пиломатериалов для нужд одного из боевых подразделений группировки "Север"… Игумен Тихон откликнулся на просьбу военных, и уже на следующий день представители войсковой части загружали пиломатериалы у стен древней обители", – говорится в сообщении. Доски, как уточняется, необходимы бойцам для строительства блиндажей и взводно-опорных пунктов в приграничной зоне СВО. Отмечается, что военнослужащие выразили искреннюю благодарность за предоставленную помощь игумену Тихону и братии монастыря, а также всем, кто принял участие в сборе гуманитарного груза.
https://ria.ru/20250724/eparkhiya-2031101897.html
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сво, брянская область
Надежные люди, СВО, Брянская область
Бойцы группировки "Север" получили пиломатериалы от Брянской епархии

Бойцы группировки "Север" в зоне СВО получили пиломатериалы от Брянской епархии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свенский монастырь Брянской епархии передал пиломатериалы для строительства блиндажей и взводно-опорных пунктов бойцам подразделения группировки "Север", сообщила пресс-служба Брянской епархии.
"Руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев обратился к наместнику Свенского Успенского мужского монастыря игумену Тихону (Колесняк) за помощью в приобретении пиломатериалов для нужд одного из боевых подразделений группировки "Север"… Игумен Тихон откликнулся на просьбу военных, и уже на следующий день представители войсковой части загружали пиломатериалы у стен древней обители", – говорится в сообщении.
Доски, как уточняется, необходимы бойцам для строительства блиндажей и взводно-опорных пунктов в приграничной зоне СВО.
Отмечается, что военнослужащие выразили искреннюю благодарность за предоставленную помощь игумену Тихону и братии монастыря, а также всем, кто принял участие в сборе гуманитарного груза.
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