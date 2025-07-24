https://ria.ru/20250724/samolet-2031253150.html

Премьер Малайзии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Премьер Малайзии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Премьер Малайзии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, об этом он написал на своей... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:52:00+03:00

2025-07-24T19:52:00+03:00

2025-07-24T20:39:00+03:00

россия

малайзия

амурская область

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, об этом он написал на своей странице в соцсети X.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы."Я был опечален известием об авиакатастрофе на Дальнем Востоке России. Мои мысли с семьями, которые потеряли своих близких… Малайзия выражает свои соболезнования народу России. Мы тихо солидарны со всеми теми, кто скорбит", - написал он.

https://ria.ru/20250724/putin--2031214002.html

россия

малайзия

амурская область

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россия, малайзия, амурская область, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, в мире