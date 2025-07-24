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Премьер Малайзии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Премьер Малайзии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Малайзии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, об этом он написал на своей... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:52:00+03:00
2025-07-24T19:52:00+03:00
2025-07-24T20:39:00+03:00
россия
малайзия
амурская область
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, об этом он написал на своей странице в соцсети X.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы."Я был опечален известием об авиакатастрофе на Дальнем Востоке России. Мои мысли с семьями, которые потеряли своих близких… Малайзия выражает свои соболезнования народу России. Мы тихо солидарны со всеми теми, кто скорбит", - написал он.
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россия, малайзия, амурская область, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, в мире
Россия, Малайзия, Амурская область, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, В мире
Премьер Малайзии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Премьер Малайзии Ибрагим соболезнует в связи с крушением Ан-24 в Приамурье