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S7 готова доставить родных членов экипажа рухнувшего Ан-24 в Благовещенск - РИА Новости, 24.07.2025
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17:28 24.07.2025 (обновлено: 17:44 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/samolet-2031212507.html
S7 готова доставить родных членов экипажа рухнувшего Ан-24 в Благовещенск
S7 готова доставить родных членов экипажа рухнувшего Ан-24 в Благовещенск - РИА Новости, 24.07.2025
S7 готова доставить родных членов экипажа рухнувшего Ан-24 в Благовещенск
Авиакомпания S7 готова доставить в Благовещенск родственников членов экипажа разбившегося в Амурской области Ан-24, сообщил губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:28:00+03:00
2025-07-24T17:44:00+03:00
происшествия
благовещенск
s7 airlines
ан-24
амурская область
игорь кобзев
иркутская область
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания S7 готова доставить в Благовещенск родственников членов экипажа разбившегося в Амурской области Ан-24, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале."Родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24 требуется всесторонняя поддержка. Обсудили с авиакомпанией S7, что они готовы доставить в Благовещенск родственников членов экипажа", - написал Кобзев.Губернатор добавил, что на вечернем оперативном совещании под руководством зампредседателя правительства региона Александра Суханова проговорили, какую помощь может оказать Иркутская область, уточнив, что областной минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам погибших.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html
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происшествия, благовещенск, s7 airlines, ан-24, амурская область, игорь кобзев, иркутская область, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Благовещенск, S7 Airlines, Ан-24, Амурская область, Игорь Кобзев, Иркутская область, Крушение Ан-24 в Приамурье
S7 готова доставить родных членов экипажа рухнувшего Ан-24 в Благовещенск

Кобзев: S7 доставит родных экипажа рухнувшего под Тындой Ан-24 в Благовещенск

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания S7 готова доставить в Благовещенск родственников членов экипажа разбившегося в Амурской области Ан-24, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"Родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24 требуется всесторонняя поддержка. Обсудили с авиакомпанией S7, что они готовы доставить в Благовещенск родственников членов экипажа", - написал Кобзев.
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Губернатор добавил, что на вечернем оперативном совещании под руководством зампредседателя правительства региона Александра Суханова проговорили, какую помощь может оказать Иркутская область, уточнив, что областной минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам погибших.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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ПроисшествияБлаговещенскS7 AirlinesАн-24Амурская областьИгорь КобзевИркутская областьКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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