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При крушении Ан-24 погибла жительница амурского поселка - РИА Новости, 24.07.2025
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16:34 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/samolet-2031193029.html
При крушении Ан-24 погибла жительница амурского поселка
При крушении Ан-24 погибла жительница амурского поселка - РИА Новости, 24.07.2025
При крушении Ан-24 погибла жительница амурского поселка
Жительница посёлка Горный в Амурской области Елена Великанова погибла при крушении Ан-24, сообщила глава Зейского округа Илона Сысолятина. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:34:00+03:00
2025-07-24T16:34:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Жительница посёлка Горный в Амурской области Елена Великанова погибла при крушении Ан-24, сообщила глава Зейского округа Илона Сысолятина. "Трагическая катастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, привела к невосполнимым утратам и унесла жизни людей, среди которых были дети и наша землячка из поселка Горный, Елена Великанова. Елена Ильинична была добрым и отзывчивым человеком, активным волонтером, всегда готовым прийти на помощь. Она навсегда останется в нашей памяти как светлый и удивительный человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким тех, кто находился на борту", - написала Сысолятина в Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, тында, амурская область, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, россия
Происшествия, Тында, Амурская область, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Россия
При крушении Ан-24 погибла жительница амурского поселка

При крушении Ан-24 под Тындой погибла жительница амурского поселка Горный

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Жительница посёлка Горный в Амурской области Елена Великанова погибла при крушении Ан-24, сообщила глава Зейского округа Илона Сысолятина.
"Трагическая катастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, привела к невосполнимым утратам и унесла жизни людей, среди которых были дети и наша землячка из поселка Горный, Елена Великанова. Елена Ильинична была добрым и отзывчивым человеком, активным волонтером, всегда готовым прийти на помощь. Она навсегда останется в нашей памяти как светлый и удивительный человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким тех, кто находился на борту", - написала Сысолятина в Telegram-канале.
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Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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