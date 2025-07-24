При крушении Ан-24 погибла жительница амурского поселка
При крушении Ан-24 под Тындой погибла жительница амурского поселка Горный
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Жительница посёлка Горный в Амурской области Елена Великанова погибла при крушении Ан-24, сообщила глава Зейского округа Илона Сысолятина.
"Трагическая катастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, привела к невосполнимым утратам и унесла жизни людей, среди которых были дети и наша землячка из поселка Горный, Елена Великанова. Елена Ильинична была добрым и отзывчивым человеком, активным волонтером, всегда готовым прийти на помощь. Она навсегда останется в нашей памяти как светлый и удивительный человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким тех, кто находился на борту", - написала Сысолятина в Telegram-канале.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.