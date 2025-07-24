https://ria.ru/20250724/samolet-2031045478.html
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг - РИА Новости, 24.07.2025
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг
Экипаж самолета Ан-24, вылетевшего из Благовещенска, после ухода на второй круг не вышел на связь, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:17:00+03:00
2025-07-24T09:17:00+03:00
2025-07-24T09:40:00+03:00
ан-24
благовещенск
происшествия
тында
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031183559_0:207:447:458_1920x0_80_0_0_fed82bfa9ab9c5108cc1bd47f779d0d6.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-24, вылетевшего из Благовещенска, после ухода на второй круг не вышел на связь, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."В 12.58 (местного времени) после ухода на второй круг экипаж самолета не вышел на связь", - говорится в сообщении.Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что самолет ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Тынды."Местонахождение воздушного судна не установлено, организована поисково-спасательная операция", - добавили в ведомстве.Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html
благовещенск
тында
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031183559_0:165:447:500_1920x0_80_0_0_e1eacf389076ecb49493baabc9a88b6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-24, благовещенск, происшествия, тында, крушение ан-24 в приамурье
Ан-24, Благовещенск, Происшествия, Тында, Крушение Ан-24 в Приамурье
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг
Пропавший в Благовещенске Ан-24 после ухода на второй круг не вышел на связь