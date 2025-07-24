https://ria.ru/20250724/samolet-2031045478.html

Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг

Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг - РИА Новости, 24.07.2025

Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг

Экипаж самолета Ан-24, вылетевшего из Благовещенска, после ухода на второй круг не вышел на связь, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:17:00+03:00

2025-07-24T09:17:00+03:00

2025-07-24T09:40:00+03:00

ан-24

благовещенск

происшествия

тында

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-24, вылетевшего из Благовещенска, после ухода на второй круг не вышел на связь, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."В 12.58 (местного времени) после ухода на второй круг экипаж самолета не вышел на связь", - говорится в сообщении.Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что самолет ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Тынды."Местонахождение воздушного судна не установлено, организована поисково-спасательная операция", - добавили в ведомстве.Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html

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ан-24, благовещенск, происшествия, тында, крушение ан-24 в приамурье