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Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг - РИА Новости, 24.07.2025
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09:17 24.07.2025 (обновлено: 09:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/samolet-2031045478.html
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг - РИА Новости, 24.07.2025
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг
Экипаж самолета Ан-24, вылетевшего из Благовещенска, после ухода на второй круг не вышел на связь, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:17:00+03:00
2025-07-24T09:40:00+03:00
ан-24
благовещенск
происшествия
тында
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-24, вылетевшего из Благовещенска, после ухода на второй круг не вышел на связь, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."В 12.58 (местного времени) после ухода на второй круг экипаж самолета не вышел на связь", - говорится в сообщении.Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что самолет ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Тынды."Местонахождение воздушного судна не установлено, организована поисково-спасательная операция", - добавили в ведомстве.Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html
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ан-24, благовещенск, происшествия, тында, крушение ан-24 в приамурье
Ан-24, Благовещенск, Происшествия, Тында, Крушение Ан-24 в Приамурье
Экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг

Пропавший в Благовещенске Ан-24 после ухода на второй круг не вышел на связь

© РИА Новости / Пресс-служба РосавиацииМесто крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-24, вылетевшего из Благовещенска, после ухода на второй круг не вышел на связь, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В 12.58 (местного времени) после ухода на второй круг экипаж самолета не вышел на связь", - говорится в сообщении.
Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что самолет ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Тынды.
"Местонахождение воздушного судна не установлено, организована поисково-спасательная операция", - добавили в ведомстве.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 09:24
 
Ан-24БлаговещенскПроисшествияТындаКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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