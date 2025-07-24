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В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров - РИА Новости, 24.07.2025
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09:01 24.07.2025 (обновлено: 10:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/samolet-2031042024.html
В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров
В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров - РИА Новости, 24.07.2025
В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров
Самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:01:00+03:00
2025-07-24T10:05:00+03:00
происшествия
благовещенск
тында
тындинский район
ан-24
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых — дети, а также шесть членов экипажа. Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.В Росавиации уточнили, что борт принадлежит авиакомпании "Ангара". По данным прокуратуры, самолет вылетел из Благовещенска в 12.58 и перестал выходить на связь после ухода на второй круг. Идет проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Для обследования местности из Нерюнгри вылетел вертолет Ми-8. В район поиска также выехала наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тынды. Позже пройдет заседание КЧС у главы Тындинского округа Тамары Лысаковой, где разработают план поисковых работ.
https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html
благовещенск
тында
тындинский район
амурская область
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происшествия, благовещенск, тында, тындинский район, ан-24, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Тында, Тындинский район, Ан-24, Амурская область
В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров

В Тындинском районе Приамурья самолет Ан-24 с 43 пассажирами не вышел на связь

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.
Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых — дети, а также шесть членов экипажа. Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.
В Росавиации уточнили, что борт принадлежит авиакомпании "Ангара". По данным прокуратуры, самолет вылетел из Благовещенска в 12.58 и перестал выходить на связь после ухода на второй круг. Идет проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Для обследования местности из Нерюнгри вылетел вертолет Ми-8. В район поиска также выехала наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тынды. Позже пройдет заседание КЧС у главы Тындинского округа Тамары Лысаковой, где разработают план поисковых работ.
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ПроисшествияБлаговещенскТындаТындинский районАн-24Амурская область
 
 
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