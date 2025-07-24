https://ria.ru/20250724/samolet-2031042024.html

В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров

В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров - РИА Новости, 24.07.2025

В Приамурье самолет с 43 пассажирами пропал с радаров

Самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:01:00+03:00

2025-07-24T09:01:00+03:00

2025-07-24T10:05:00+03:00

происшествия

благовещенск

тында

тындинский район

ан-24

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031184352_0:1:1695:954_1920x0_80_0_0_5fad234803ab2dbbae86dd6d056f8f15.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых — дети, а также шесть членов экипажа. Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.В Росавиации уточнили, что борт принадлежит авиакомпании "Ангара". По данным прокуратуры, самолет вылетел из Благовещенска в 12.58 и перестал выходить на связь после ухода на второй круг. Идет проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Для обследования местности из Нерюнгри вылетел вертолет Ми-8. В район поиска также выехала наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тынды. Позже пройдет заседание КЧС у главы Тындинского округа Тамары Лысаковой, где разработают план поисковых работ.

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

благовещенск

тында

тындинский район

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, благовещенск, тында, тындинский район, ан-24, амурская область