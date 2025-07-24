https://ria.ru/20250724/rzhd-2031165019.html

РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших при крушении Ан-24

РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших при крушении Ан-24

РЖД окажут материальную помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила компания. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:00:00+03:00

2025-07-24T15:00:00+03:00

2025-07-24T15:00:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

россия

ржд

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. РЖД окажут материальную помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила компания. Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. РЖД сообщили, что среди погибших в катастрофе Ан-24 было пять работников компании. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html

тында

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россия

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происшествия, тында, амурская область, россия, ржд, ан-24