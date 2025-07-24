https://ria.ru/20250724/rzhd-2031165019.html
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших при крушении Ан-24
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших при крушении Ан-24
РЖД окажут материальную помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила компания. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:00:00+03:00
2025-07-24T15:00:00+03:00
2025-07-24T15:00:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. РЖД окажут материальную помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила компания. Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. РЖД сообщили, что среди погибших в катастрофе Ан-24 было пять работников компании. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь", - говорится в сообщении компании.
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происшествия, тында, амурская область, россия, ржд, ан-24
Происшествия, Тында, Амурская область, Россия, РЖД, Ан-24
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших при крушении Ан-24
РЖД окажут материальную помощь семьям погибших в катастрофе Ан-24 сотрудников