РЖД сообщила о гибели пяти сотрудников при крушении самолета в Приамурье
РЖД сообщила о гибели 5 сотрудников при крушении Ан-24 в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пятеро работников РЖД оказались среди погибших в крушении самолета Ан-24 под Тындой, сообщила компания.
Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
"Среди погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой пятеро наших работников", - говорится в сообщении РЖД.
По данным компании, в служебную командировку этим бортом направлялись: Сун-Цо-Жен Николай Андреевич, заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги, 38 лет, Лапшов Дмитрий Валерьевич, главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО "РЖДстрой" (г. Хабаровск), 43 года.
Кроме того, в отпуск с семьей летели Шиян Сергей Николаевич, ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, 32 года. Из отпуска в Тынду возвращались супруги-врачи ЧУЗ "РЖД-Медицина": Найденова Галина Ивановна, заведующий отделением – врач акушер-гинеколог, 65 лет; Найденов Алексей Степанович, врач функциональной диагностики, 64 года.