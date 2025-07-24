https://ria.ru/20250724/rzhd-2031159655.html

РЖД сообщила о гибели пяти сотрудников при крушении самолета в Приамурье

РЖД сообщила о гибели пяти сотрудников при крушении самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

РЖД сообщила о гибели пяти сотрудников при крушении самолета в Приамурье

Пятеро работников РЖД оказались среди погибших в крушении самолета Ан-24 под Тындой, сообщила компания. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:47:00+03:00

2025-07-24T14:47:00+03:00

2025-07-24T14:57:00+03:00

ржд

происшествия

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россия

хабаровск

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пятеро работников РЖД оказались среди погибших в крушении самолета Ан-24 под Тындой, сообщила компания.Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет."Среди погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой пятеро наших работников", - говорится в сообщении РЖД.По данным компании, в служебную командировку этим бортом направлялись: Сун-Цо-Жен Николай Андреевич, заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги, 38 лет, Лапшов Дмитрий Валерьевич, главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО "РЖДстрой" (г. Хабаровск), 43 года.Кроме того, в отпуск с семьей летели Шиян Сергей Николаевич, ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, 32 года. Из отпуска в Тынду возвращались супруги-врачи ЧУЗ "РЖД-Медицина": Найденова Галина Ивановна, заведующий отделением – врач акушер-гинеколог, 65 лет; Найденов Алексей Степанович, врач функциональной диагностики, 64 года.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html

тында

россия

хабаровск

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ржд, происшествия, тында, россия, хабаровск, ан-24, крушение ан-24 в приамурье