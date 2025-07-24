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Российские производители покоряют международные рынки: истории успеха

Российские производители покоряют международные рынки: истории успеха - РИА Новости, 24.07.2025

Российские производители покоряют международные рынки: истории успеха

Российские компании продолжают укреплять позиции на международной арене, демонстрируя результаты в развитии экспортного потенциала, Российский экспортный центр... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:56:00+03:00

2025-07-24T12:56:00+03:00

2025-07-24T12:56:00+03:00

экономика

экспорт

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские компании продолжают укреплять позиции на международной арене, демонстрируя результаты в развитии экспортного потенциала, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) рассказал о примерах того, как отечественные производители создают конкурентоспособную продукцию и эффективно используют инструменты государственной поддержки, которые предлагает центр.ООО "Айрон Барбер" из Псковской области, специализирующийся на производстве профессиональной косметики, стал одним из динамично развивающихся экспортеров. Компания не только получила престижный сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность", но и создала собственную R&D-лабораторию с элементами искусственного интеллекта, роботизированные линии и инженерный центр. Продукция предприятия уже завоевала признание в Беларуси, Казахстане и Армении.Ассортимент охватывает косметику для барбершопов и салонов красоты, уход за животными, космецевтику, технические масла, антибактериальные средства и продукты по уходу за одеждой и обувью.Сертификат "Сделано в России" получен на ключевые категории профессионального ассортимента, включая несмываемый крем-спрей для волос, кератолитик, нейтрализатор кератолитика, шампунь, бальзам для ног, гель-парфюм для душа и косметическую тальк-пудру. Эти продукты востребованы благодаря эффективным и безопасным ингредиентам, что высоко ценится в Беларуси, Казахстане и Армении — текущих рынках экспорта. Особенно показателен пример Республики Беларусь, где бренд профессиональной косметики White Cosmetics достиг высокого уровня доверия: там активно работают десять бренд-амбассадоров, а в Минске продукцию представляют два дистрибьютора.ООО "Глобус Джус", также представляющий Псковскую область, успешно продвигает натуральные напитки на основе дикорастущих ягод из экологически чистых регионов России под брендами "24 вкуса" и "Азбука Морса". Компания вышла на рынки Беларуси и Казахстана, где особой популярностью пользуются морсы из клюквы, брусники, черники и облепихи.Ключевое преимущество продукции, отмечает производитель, — использование дикорастущих ягод и плодов из экологически чистых районов Карелии, Псковской, Вологодской и Новгородской областей. Благодаря технологии прямого отжима, горячего розлива при температуре 92°C и последующего принудительного охлаждения, продукция "Глобус Джус" сохраняет витамины, минералы и микроэлементы, обеспечивая длительный срок хранения (морсы — 1,5 года, нектары и соки — 2 года) без добавления консервантов и стерилизации.Сотрудничество с Российским экспортным центром стало ключевым фактором в развитии экспорта, рассказали в компании.ООО "Мистраль Трейдинг" из Подмосковья - один из крупнейших экспортеров пищевой продукции. Компания активно готовится к выходу на перспективные рынки Китая, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама, используя современные подходы к адаптации продукции под требования зарубежных потребителей. Экспортер получил добровольный сертификат национального бренда "Сделано в России" по направлению "Экологичность".Компания, работающая на рынке уже более 30 лет, изначально зарекомендовала себя как лидер благодаря конкурентному ассортименту круп, бобовых, хлопьев и тростникового сахара. Производственные мощности "Мистраль Трейдинг" расположены в городе Подольск Московской области.В последние годы для успешного выхода на зарубежные рынки компания получала международные сертификаты, адаптировала упаковку под требования различных рынков, проводила маркетинговые исследования и также пользовалась услугой по поиску партнеров на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Наибольший спрос продукция компании демонстрирует в Казахстане, а в ближайших планах — выход на перспективные рынки Китая, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Всего же продукция компании экспортируется в более чем 16 стран.РЭЦ напомнил, что знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Самые актуальные новости об экспорте читайте в Telegram-канале РЭЦ.

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экономика, экспорт