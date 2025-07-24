https://ria.ru/20250724/rubio-2031031573.html

СМИ: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану

СМИ: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио существенно повлиял на решения президента Дональда Трампа в отношении России, Китая и Ирана, пишет Financial Times. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:02:00+03:00

2025-07-24T06:02:00+03:00

2025-07-24T13:20:00+03:00

в мире

россия

китай

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дональд трамп

марко рубио

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио существенно повлиял на решения президента Дональда Трампа в отношении России, Китая и Ирана, пишет Financial Times."В некоторых важных вопросах он был удивительно последователен. <…> Он не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, заставляя Трампа занять более жесткую позицию по отношению к таким странам, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла", — говорится в статье.Газета отмечает, что Рубио, заняв должность госсекретаря, значительно изменил отношение к ключевым темам американской внешней политики. Например, он отказался от идеи так называемой мягкой силы. Поэтому неизменность его позиции по России, Китаю и Ирану — не более чем редкое исключение, считает FT."Критики обвиняют Рубио в оппортунизме, заявляя, что он цинично отказался от своих основных убеждений, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Таким образом, надежды Рубио стать кандидатом в президенты от республиканцев в 2028 году основаны на завоевании поддержки и использовании того же чувства недовольства, которое привело Трампа в Белый дом в 2016 и 2024 годах", — подчеркивает издание.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250720/rubio-2030312286.html

https://ria.ru/20250723/tramp-2030762864.html

https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html

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в мире, россия, китай, иран, дональд трамп, марко рубио