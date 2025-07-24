https://ria.ru/20250724/rossiya-2031272485.html

"Единая Россия" подписала соглашение с Российским экспортным центром

"Единая Россия" подписала соглашение с Российским экспортным центром - РИА Новости, 24.07.2025

"Единая Россия" подписала соглашение с Российским экспортным центром

"Единая Россия" подписала соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром в области продвижения российской продукции за рубежом, сообщили в партии. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:07:00+03:00

2025-07-24T22:07:00+03:00

2025-07-24T22:07:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Единая Россия" подписала соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром в области продвижения российской продукции за рубежом, сообщили в партии. "Единая Россия" и Российский экспортный центр будут вместе продвигать российскую продукцию за рубежом - она производится под национальным брендом "Сделано в России". Соглашение о сотрудничестве в этом направлении "Единая Россия" и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подписали 24 июля", - сообщили в Telegram-канале партии. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что соглашение направлено на наращивание к 2030 году объема несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом. "Сегодня Россия может претендовать на глобальное лидерство в самых разных сферах – от производства органического продовольствия до беспилотных систем. Для этого надо эффективно защищать внутренний рынок, поддерживать отечественных производителей. Создавать им все условия для роста и выхода на международные рынки. Вместе "Единая Россия" и Российский экспортный центр могут больше сделать по всем этим направлениям", - сказал Якушев, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250610/prodvizhenie-2022119349.html

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экономика