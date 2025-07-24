https://ria.ru/20250724/rossija-2031243222.html

Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять ракетоносцев

Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять ракетоносцев - РИА Новости, 24.07.2025

Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять ракетоносцев

Россия за последние шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М", то... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:59:00+03:00

2025-07-24T18:59:00+03:00

2025-07-24T18:59:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Россия за последние шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М", то есть каждый год почти по две лодки, что очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин. "Только за последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Это за шесть лет, то есть каждый год по две лодки практически, полторы, так скажем, мы вводим - и это очень хорошо", - сказал Путин на совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России.

https://ria.ru/20250609/strategiya-2021767191.html

россия

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безопасность, россия, владимир путин