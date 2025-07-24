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Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна - РИА Новости, 24.07.2025
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15:47 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rossija-2031177066.html
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна - РИА Новости, 24.07.2025
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна
Состоявшиеся в четверг переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна были весьма полезными, сообщил журналистам вице-премьер РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:47:00+03:00
2025-07-24T15:47:00+03:00
россия
армения
республика алтай
алексей оверчук
михаил мишустин
никол пашинян
в мире
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Состоявшиеся в четверг переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна были весьма полезными, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Мишустин и Пашинян в четверг провели встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Как сообщил Оверчук по итогам встречи, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, российские инвестиции в Армении, повестку на Южном Кавказе. "В целом, беседа была очень полезной", - заключил Оверчук.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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россия, армения, республика алтай, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Республика Алтай, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, В мире
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна

Оверчук: переговоры Мишустина и Пашиняна были весьма полезными

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта "Манжерок"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта Манжерок - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта "Манжерок"
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Состоявшиеся в четверг переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна были весьма полезными, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Мишустин и Пашинян в четверг провели встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай.
Как сообщил Оверчук по итогам встречи, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, российские инвестиции в Армении, повестку на Южном Кавказе.
"В целом, беседа была очень полезной", - заключил Оверчук.
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РоссияАрменияРеспублика АлтайАлексей ОверчукМихаил МишустинНикол ПашинянВ мире
 
 
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