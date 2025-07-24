https://ria.ru/20250724/rossija-2031177066.html
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна - РИА Новости, 24.07.2025
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна
Состоявшиеся в четверг переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна были весьма полезными, сообщил журналистам вице-премьер РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:47:00+03:00
2025-07-24T15:47:00+03:00
2025-07-24T15:47:00+03:00
россия
армения
республика алтай
алексей оверчук
михаил мишустин
никол пашинян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031112612_0:6:2926:1652_1920x0_80_0_0_72ebc81851932103bd46cc0243000ef3.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Состоявшиеся в четверг переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна были весьма полезными, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Мишустин и Пашинян в четверг провели встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Как сообщил Оверчук по итогам встречи, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, российские инвестиции в Армении, повестку на Южном Кавказе. "В целом, беседа была очень полезной", - заключил Оверчук.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
россия
армения
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031112612_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ca8f0e7dec18ecc84888e63a9bc4765b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, республика алтай, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Республика Алтай, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, В мире
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна
Оверчук: переговоры Мишустина и Пашиняна были весьма полезными