https://ria.ru/20250724/rossija-2031177066.html

Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна

Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна - РИА Новости, 24.07.2025

Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна

Состоявшиеся в четверг переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна были весьма полезными, сообщил журналистам вице-премьер РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:47:00+03:00

2025-07-24T15:47:00+03:00

2025-07-24T15:47:00+03:00

россия

армения

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алексей оверчук

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никол пашинян

в мире

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Состоявшиеся в четверг переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна были весьма полезными, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Мишустин и Пашинян в четверг провели встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Как сообщил Оверчук по итогам встречи, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, российские инвестиции в Армении, повестку на Южном Кавказе. "В целом, беседа была очень полезной", - заключил Оверчук.

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

россия

армения

республика алтай

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россия, армения, республика алтай, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян, в мире