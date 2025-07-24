https://ria.ru/20250724/rol-2031033608.html
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским - РИА Новости, 24.07.2025
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским
США приготовили для актера Зеленского последнюю роль, в которой он возьмет на себя все унижение от поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер на YouTube. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:45:00+03:00
2025-07-24T06:45:00+03:00
2025-07-24T06:45:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
центральное разведывательное управление (цру)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. США приготовили для актера Зеленского последнюю роль, в которой он возьмет на себя все унижение от поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер на YouTube."Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского. Он примет на себя все унижение от поражения", — сказал эксперт.Аналитик также подчеркнул, что скорее всего, главу киевского режима не будут даже пытаться поменять на кого-то другого. По словам Фуллера, скорее всего именно Зеленскому предстоит признать болезненную как для Украины, так и для Европы реальность и принять собственное поражение.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html
https://ria.ru/20250724/skandal-2031024451.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, европа, центральное разведывательное управление (цру), россия
В мире, Украина, США, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским
Экс-аналитик ЦРУ Фуллер: Зеленскому предстоит стать козлом отпущения