Рейтинг@Mail.ru
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rol-2031033608.html
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским - РИА Новости, 24.07.2025
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским
США приготовили для актера Зеленского последнюю роль, в которой он возьмет на себя все унижение от поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер на YouTube. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:45:00+03:00
2025-07-24T06:45:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
центральное разведывательное управление (цру)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. США приготовили для актера Зеленского последнюю роль, в которой он возьмет на себя все унижение от поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер на YouTube."Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского. Он примет на себя все унижение от поражения", — сказал эксперт.Аналитик также подчеркнул, что скорее всего, главу киевского режима не будут даже пытаться поменять на кого-то другого. По словам Фуллера, скорее всего именно Зеленскому предстоит признать болезненную как для Украины, так и для Европы реальность и принять собственное поражение.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html
https://ria.ru/20250724/skandal-2031024451.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, центральное разведывательное управление (цру), россия
В мире, Украина, США, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
"Последняя роль": в США раскрыли, что теперь сделают с Зеленским

Экс-аналитик ЦРУ Фуллер: Зеленскому предстоит стать козлом отпущения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. США приготовили для актера Зеленского последнюю роль, в которой он возьмет на себя все унижение от поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер на YouTube.
"Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского. Он примет на себя все унижение от поражения", — сказал эксперт.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Должна быть поставлена точка". О чем Россия договорилась с Украиной
23 июля, 23:03
Аналитик также подчеркнул, что скорее всего, главу киевского режима не будут даже пытаться поменять на кого-то другого. По словам Фуллера, скорее всего именно Зеленскому предстоит признать болезненную как для Украины, так и для Европы реальность и принять собственное поражение.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Жулик и крыса": Зеленский вызвал омерзение в Европе из-за скандала в Киеве
Вчера, 03:45
На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59
 
В миреУкраинаСШАЕвропаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала