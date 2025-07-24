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Дом культуры отремонтируют в Вознесенье в Ленинградской области - РИА Новости, 24.07.2025
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Ленинградская область
 
11:41 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/remont-2031092198.html
Дом культуры отремонтируют в Вознесенье в Ленинградской области
Дом культуры отремонтируют в Вознесенье в Ленинградской области - РИА Новости, 24.07.2025
Дом культуры отремонтируют в Вознесенье в Ленинградской области
Дом культуры отремонтируют в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленобласти, где уже обновлены спорткомплекс и набережная, строится многоквартирный дом для... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:41:00+03:00
2025-07-24T11:41:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
подпорожский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Дом культуры отремонтируют в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленобласти, где уже обновлены спорткомплекс и набережная, строится многоквартирный дом для переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона. "Вознесенье - самый восточный поселок Ленобласти и становится одним из самых комфортных. Регион направляет сюда инвестиции, чтобы поддерживать рост и качество жизни. Свирская набережная и обновлённый спорткомплекс — наглядный пример того, как сочетаются природа, комфорт и современная инфраструктура. Поддержал реконструкцию Дома культуры. Проект готов, экспертиза пройдена, финансирование — 50 на 50 с районом", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он добавил, что в здании появятся новые помещения для кружков, студий и библиотека. Работы планируют начать в ноябре. По данным пресс-службы правительства Ленобласти, финансирование проекта запланировано в равных долях из регионального и районного бюджетов, по 150-180 миллионов рублей с каждой стороны. "Проверил строительство дома по программе расселения: готовность — 80%, до конца года новые квартиры получат 136 семей. Важно не просто строить, а создавать среду, в которой есть всё — жильё, культура, спорт и чувство будущего", - рассказал глава региона. На набережной Свири в Вознесенье в 2024 году завершили финальный этап благоустройства с променадом, спортивными площадками и зонами отдыха. Завершен капремонт Вознесенского культурно-спортивного комплекса: в здании полностью обновлены системы вентиляции, отопления, канализации и электроснабжения, отремонтирована кровля, утеплён фасад и выполнена внутренняя отделка. Планируется, что в новый дом, который строится сейчас в поселке переедут больше 300 человек по программе расселения аварийного жилья. Готовность объекта достигла 80%. Жильё будет передано под ключ: с полной отделкой, сантехникой, плитами, адаптацией для маломобильных. За 10 лет в Подпорожском районе расселили более 3 тысяч человек, построили 14 новых домов, ещё два — в работе.
https://ria.ru/20250618/modernizatsiya-2023702226.html
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александр дрозденко, подпорожский район, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Подпорожский район, Ленинградская область
Дом культуры отремонтируют в Вознесенье в Ленинградской области

В Ленобласти в поселке Вознесенье отремонтируют Дом культуры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Дом культуры отремонтируют в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленобласти, где уже обновлены спорткомплекс и набережная, строится многоквартирный дом для переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вознесенье - самый восточный поселок Ленобласти и становится одним из самых комфортных. Регион направляет сюда инвестиции, чтобы поддерживать рост и качество жизни. Свирская набережная и обновлённый спорткомплекс — наглядный пример того, как сочетаются природа, комфорт и современная инфраструктура. Поддержал реконструкцию Дома культуры. Проект готов, экспертиза пройдена, финансирование — 50 на 50 с районом", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Он добавил, что в здании появятся новые помещения для кружков, студий и библиотека. Работы планируют начать в ноябре. По данным пресс-службы правительства Ленобласти, финансирование проекта запланировано в равных долях из регионального и районного бюджетов, по 150-180 миллионов рублей с каждой стороны.
"Проверил строительство дома по программе расселения: готовность — 80%, до конца года новые квартиры получат 136 семей. Важно не просто строить, а создавать среду, в которой есть всё — жильё, культура, спорт и чувство будущего", - рассказал глава региона.
На набережной Свири в Вознесенье в 2024 году завершили финальный этап благоустройства с променадом, спортивными площадками и зонами отдыха. Завершен капремонт Вознесенского культурно-спортивного комплекса: в здании полностью обновлены системы вентиляции, отопления, канализации и электроснабжения, отремонтирована кровля, утеплён фасад и выполнена внутренняя отделка.
Планируется, что в новый дом, который строится сейчас в поселке переедут больше 300 человек по программе расселения аварийного жилья. Готовность объекта достигла 80%. Жильё будет передано под ключ: с полной отделкой, сантехникой, плитами, адаптацией для маломобильных. За 10 лет в Подпорожском районе расселили более 3 тысяч человек, построили 14 новых домов, ещё два — в работе.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПодпорожский районЛенинградская область
 
 
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