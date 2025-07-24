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Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил - РИА Новости, 24.07.2025
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17:12 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/raketonosets-2031207965.html
Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил
Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил - РИА Новости, 24.07.2025
Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил
Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:12:00+03:00
2025-07-24T17:12:00+03:00
безопасность
россия
северодвинск
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере "Князь Пожарский". "Сегодня здесь, в Северодвинске, в одном из ведущих центров кораблестроения России мы поднимаем военно-морской флаг на подводном крейсере стратегического назначения "Князь Пожарский". Передаем его в состав Военно-морского флота России", - обратился Путин к собравшимся и поздравил корабелов с этим событием. В ближайшее время новый ракетоносец встанет на защиту морских рубежей и безопасности отечества, отметил президент. "Это уже пятый серийный ракетоносец проекта "Борей-А", который поставлен в ВМФ за последние шесть лет. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия", - подчеркнул он. "Князь Пожарский" оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами "Булава", а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия, уточнил российский лидер. "За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы. Значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
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безопасность, россия, северодвинск, владимир путин, вмф рф
Безопасность, Россия, Северодвинск, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил

Путин: ракетоносцы "Борей-А" составят основу морских стратегических ядерных сил

© Минобороны РФИспытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа Борей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Минобороны РФ
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Архивное фото
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере "Князь Пожарский".
"Сегодня здесь, в Северодвинске, в одном из ведущих центров кораблестроения России мы поднимаем военно-морской флаг на подводном крейсере стратегического назначения "Князь Пожарский". Передаем его в состав Военно-морского флота России", - обратился Путин к собравшимся и поздравил корабелов с этим событием.
Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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В ближайшее время новый ракетоносец встанет на защиту морских рубежей и безопасности отечества, отметил президент.
"Это уже пятый серийный ракетоносец проекта "Борей-А", который поставлен в ВМФ за последние шесть лет. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия", - подчеркнул он.
"Князь Пожарский" оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами "Булава", а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия, уточнил российский лидер.
"За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы. Значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа", - резюмировал он.
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