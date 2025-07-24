https://ria.ru/20250724/rabota-2031258314.html

Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая

Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая - РИА Новости, 24.07.2025

Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что самая лучшая работа – быть руководителем сельхозпредприятия. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:26:00+03:00

2025-07-24T20:26:00+03:00

2025-07-24T20:26:00+03:00

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александр лукашенко

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МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что самая лучшая работа – быть руководителем сельхозпредприятия. "Завидую я тебе… Самая лучшая работа - это (быть - ред.) руководителем какого-то аграрного предприятия. Вот лучше нет. Тяжелая, конечно, но любая работа, если относиться ней ответственно, тяжелая, с ума можно сойти", - сказал Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где он посетил сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Отрывок беседы президента с руководителем предприятия Анжеликой Гущеней и сопровождавшими главу государства в поездке чиновниками опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко признался, что ему часто снится время, когда он работал руководителем хозяйства. "У тебя-то хорошее хозяйство, а я начинал – ужас. И то я вспоминаю с большим удовольствием", - сказал он. "Вот так. Девчонки, готовьтесь. Война начнется, пойдете как минимум (руководить работой сельхозпредприятия – ред.)", - сказал Лукашенко, обращаясь к журналисткам, освещавшим его поездку. На что они ответили, что надеются, что не начнется. "Я тоже надеюсь, но к войне готовимся. На всякий случай", - добавил белорусский президент. В 33 года Лукашенко возглавил совхоз "Городец" Шкловского района и руководил им с 1987 по 1994 год.

https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030049361.html

https://ria.ru/20250617/korova-2023319087.html

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в мире, минская область, белоруссия, александр лукашенко