Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rabota-2031258314.html
Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая
Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая - РИА Новости, 24.07.2025
Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что самая лучшая работа – быть руководителем сельхозпредприятия. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:26:00+03:00
2025-07-24T20:26:00+03:00
в мире
минская область
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что самая лучшая работа – быть руководителем сельхозпредприятия. "Завидую я тебе… Самая лучшая работа - это (быть - ред.) руководителем какого-то аграрного предприятия. Вот лучше нет. Тяжелая, конечно, но любая работа, если относиться ней ответственно, тяжелая, с ума можно сойти", - сказал Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где он посетил сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Отрывок беседы президента с руководителем предприятия Анжеликой Гущеней и сопровождавшими главу государства в поездке чиновниками опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко признался, что ему часто снится время, когда он работал руководителем хозяйства. "У тебя-то хорошее хозяйство, а я начинал – ужас. И то я вспоминаю с большим удовольствием", - сказал он. "Вот так. Девчонки, готовьтесь. Война начнется, пойдете как минимум (руководить работой сельхозпредприятия – ред.)", - сказал Лукашенко, обращаясь к журналисткам, освещавшим его поездку. На что они ответили, что надеются, что не начнется. "Я тоже надеюсь, но к войне готовимся. На всякий случай", - добавил белорусский президент. В 33 года Лукашенко возглавил совхоз "Городец" Шкловского района и руководил им с 1987 по 1994 год.
https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030049361.html
https://ria.ru/20250617/korova-2023319087.html
минская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b5605061e9f9ebc40bb8b03e11dc85a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минская область, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Минская область, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая

Лукашенко назвал руководство сельхозпредприятием лучшей работой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что самая лучшая работа – быть руководителем сельхозпредприятия.
"Завидую я тебе… Самая лучшая работа - это (быть - ред.) руководителем какого-то аграрного предприятия. Вот лучше нет. Тяжелая, конечно, но любая работа, если относиться ней ответственно, тяжелая, с ума можно сойти", - сказал Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где он посетил сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Отрывок беседы президента с руководителем предприятия Анжеликой Гущеней и сопровождавшими главу государства в поездке чиновниками опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко о ситуации с картофелем - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Лукашенко потребовал не шутить с картошкой, чтобы "не получить по ушам"
18 июля, 18:52
Лукашенко признался, что ему часто снится время, когда он работал руководителем хозяйства. "У тебя-то хорошее хозяйство, а я начинал – ужас. И то я вспоминаю с большим удовольствием", - сказал он.
"Вот так. Девчонки, готовьтесь. Война начнется, пойдете как минимум (руководить работой сельхозпредприятия – ред.)", - сказал Лукашенко, обращаясь к журналисткам, освещавшим его поездку. На что они ответили, что надеются, что не начнется. "Я тоже надеюсь, но к войне готовимся. На всякий случай", - добавил белорусский президент.
В 33 года Лукашенко возглавил совхоз "Городец" Шкловского района и руководил им с 1987 по 1994 год.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Лукашенко предложил поставить памятник корове
17 июня, 13:37
 
В миреМинская областьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала