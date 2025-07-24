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Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ

Российская противовоздушная оборона за сутки сбила в ходе СВО шесть авиационных бомб, управляемую ракету "Нептун" и 217 украинских беспилотников, сообщило... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:52:00+03:00

2025-07-24T12:52:00+03:00

2025-07-24T12:52:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки сбила в ходе СВО шесть авиационных бомб, управляемую ракету "Нептун" и 217 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)