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Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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12:52 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/pvo-2031117180.html
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ
Российская противовоздушная оборона за сутки сбила в ходе СВО шесть авиационных бомб, управляемую ракету "Нептун" и 217 украинских беспилотников, сообщило... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:52:00+03:00
2025-07-24T12:52:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки сбила в ходе СВО шесть авиационных бомб, управляемую ракету "Нептун" и 217 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ

МО РФ: ПВО сбила 6 авиабомб, ракету "Нептун" и 217 дронов ВСУ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт ПВО
Командный пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки сбила в ходе СВО шесть авиационных бомб, управляемую ракету "Нептун" и 217 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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