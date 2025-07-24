https://ria.ru/20250724/pvo-2031117180.html
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ
Российская противовоздушная оборона за сутки сбила в ходе СВО шесть авиационных бомб, управляемую ракету "Нептун" и 217 украинских беспилотников, сообщило... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:52:00+03:00
2025-07-24T12:52:00+03:00
2025-07-24T12:52:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки сбила в ходе СВО шесть авиационных бомб, управляемую ракету "Нептун" и 217 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за сутки уничтожили шесть авиабомб ВСУ
МО РФ: ПВО сбила 6 авиабомб, ракету "Нептун" и 217 дронов ВСУ