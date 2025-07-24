https://ria.ru/20250724/pvo-2031036430.html

ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ

ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ

Российская ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:30:00+03:00

2025-07-24T07:30:00+03:00

2025-07-24T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

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азовское море

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов, рассказали в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, черное море, краснодарский край, азовское море, вооруженные силы украины, беспилотники