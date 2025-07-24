https://ria.ru/20250724/pvo-2031036430.html
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ
Российская ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:30:00+03:00
2025-07-24T07:30:00+03:00
2025-07-24T07:56:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов, рассказали в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, черное море, краснодарский край, азовское море, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Краснодарский край, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ
Силы ПВО сбили 39 украинских дронов над российскими регионами