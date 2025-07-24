https://ria.ru/20250724/pvo-2031016615.html
Работа ПВО слышна в Сириусе
Работа ПВО слышна в Сириусе - РИА Новости, 24.07.2025
Работа ПВО слышна в Сириусе
Работа ПВО слышна на федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в пресс-служба ФТ Сириус. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:33:00+03:00
2025-07-24T01:33:00+03:00
2025-07-24T02:00:00+03:00
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СИРИУС, 24 июл - РИА Новости. Работа ПВО слышна на федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в пресс-служба ФТ Сириус. "Работает ПВО", - говорится сообщении представителя пресс-службы в ответ на вопрос о серии звуков взрыв. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, и на территории Сочи ночью были слышны звуки не менее пяти взрывов.Глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин, в свою очередь, в соцсетях призывал отойти от окон и по возможности укрыться."Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и по возможности укрыться", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, сочи
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи
Работа ПВО слышна в Сириусе
Работа ПВО слышна на федеральной территории Сириус