https://ria.ru/20250724/pvo-2031016615.html

Работа ПВО слышна в Сириусе

Работа ПВО слышна в Сириусе - РИА Новости, 24.07.2025

Работа ПВО слышна в Сириусе

Работа ПВО слышна на федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в пресс-служба ФТ Сириус. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:33:00+03:00

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2025-07-24T02:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сочи

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СИРИУС, 24 июл - РИА Новости. Работа ПВО слышна на федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в пресс-служба ФТ Сириус. "Работает ПВО", - говорится сообщении представителя пресс-службы в ответ на вопрос о серии звуков взрыв. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, и на территории Сочи ночью были слышны звуки не менее пяти взрывов.Глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин, в свою очередь, в соцсетях призывал отойти от окон и по возможности укрыться."Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и по возможности укрыться", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сочи