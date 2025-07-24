https://ria.ru/20250724/pvo-2031012779.html
Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА
Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА
ПВО за три с лишним часа вечером сбила 21 украинский беспилотник в небе над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:30:00+03:00
2025-07-24T00:30:00+03:00
2025-07-24T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
краснодарский край
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ПВО за три с лишним часа вечером сбила 21 украинский беспилотник в небе над российской территорией, сообщили в Минобороны."Двадцать третьего июля с 20.40 мск до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
краснодарский край
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, азовское море, краснодарский край, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА
Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА над Кубанью, Черным и Азовским морями