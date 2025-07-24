https://ria.ru/20250724/pvo-2031012779.html

Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА

Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

Силы ПВО за вечер сбили 21 украинский БПЛА

ПВО за три с лишним часа вечером сбила 21 украинский беспилотник в небе над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:30:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

безопасность

азовское море

краснодарский край

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ПВО за три с лишним часа вечером сбила 21 украинский беспилотник в небе над российской территорией, сообщили в Минобороны."Двадцать третьего июля с 20.40 мск до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, азовское море, краснодарский край, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины